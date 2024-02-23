隋唐洛阳城景区牡丹文化节系列活动即将上线

28日，记者获悉，4月1日至5月5日，“国风耀隋唐·盛世满天香”牡丹文化节系列主题活动将在隋唐洛阳城国家遗址公园开展。届时，盛唐迎宾、花朝秀典、汉服巡游等精彩演艺，将让市民和游客共享国风文化盛宴。

升级版《唐宫乐宴》

28日，记者获悉，4月1日至5月5日，“国风耀隋唐·盛世满天香”牡丹文化节系列主题活动将在隋唐洛阳城国家遗址公园开展。届时，盛唐迎宾、花朝秀典、汉服巡游等精彩演艺，将让市民和游客共享国风文化盛宴。

4月1日起，应天门遗址博物馆将开展“开城迎宾”活动，多项演艺精彩纷呈。节目《天香临凤阙》现场，金甲士兵手持金枪巡场，盛装列阵迎客；《花开又逢君》演艺里“上官婉儿”也将穿越而来，随机挑选游客同台对诗；在节目《簪花迎远客》中，舞者手执牡丹翩翩起舞，簪花轻点，仪态万千，以传统文化之礼遥迎四海宾朋。

登上阙楼，升级版《唐宫乐宴》将与市民和游客如约相见，选好阵营、换上行头、跟着NPC一同入戏，便可体验一秒穿越盛唐之感。4月1日至4月30日每晚20点30分，3D激光投影秀也将回归应天门遗址博物馆北广场，为市民和游客送上历史与科技碰撞的视觉盛宴。

4月8日至5月7日，多项国风演艺将于明堂天堂景点开启。在明堂二层，“花朝盛典”将再现古代“万花会”盛景，武则天钦点大周文人墨客齐聚万象神宫，挥毫泼墨、琴瑟和鸣，展现神都热闹繁华；明堂北广场上，节目“寻洛奇遇”巧妙运用NPC互动表演和小舞台演艺形式，以鲜活的剧情演绎和别出心裁的游戏情境，带游客奔赴一场穿越时空的神奇之旅；节目“戏游神都”以曲折动人的剧情重现牡丹仙子传奇，市民游客可跟随NPC探案解谜，寻找牡丹花种。

九洲池内，瑶光殿将上演沉浸式原创国风情景音乐剧《神都夜宴》，该剧以唐代金城公主为原型创作，游客可参与剧情互动。值得一提的是，去年爆火的“神都卖货郎夫妇”也将升级亮相，化身“送花郎”，持续在隋唐洛阳城国家遗址公园周边与市民和游客亲密互动，同时增加“送牡丹、送香囊”等惠民环节，打造独属神都洛阳的美好浪漫。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图）