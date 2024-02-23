男子欲跳河轻生 民警和群众合力将其救下

28日，洛阳市牡丹桥，一外地男子疑因感情问题，欲跳河轻生，被民警和群众合力救下。

28日，洛阳市牡丹桥，一外地男子疑因感情问题，欲跳河轻生，被民警和群众合力救下。

当天9时30分许，洛阳市公安局刑侦支队民警李远博在执行任务途中，由南往北经过牡丹桥时，发现一名男子坐在大桥护栏上，双脚在桥外侧，疑有轻生念头。

李远博见状，迅速将车停靠在路边，快速来到当事人身边了解情况，并对其进行安抚。

“当事人情绪比较低落，安抚未达到效果，并且有轻生的动作。”李远博说，情况紧急，他果断行动，趁其不备，与在场的一名群众快速将该男子从桥护栏上拉下来，并反复劝解。

很快，接到报警的西工分局洛北派出所民警赶到现场，李远博将该男子交给战友后，继续执行任务。

经了解，该男子是湖北人，疑似情感出现问题，产生轻生念头，目前情绪已经稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 任双波 石渊博 文/图）