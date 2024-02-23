德国棋迷沈赛宁：把“洛阳故事”讲给更多欧洲朋友

与小学员一起听课、下棋，探访洛阳围棋发展历程，感受洛阳悠久的历史文化……首次中国之旅，德国莱比锡市围棋协会会长沈赛宁就收获满满。他说，要让更多欧洲朋友了解中国、喜欢洛阳。

洛阳市围棋协会为沈赛宁（左）赠送牡丹瓷

与小学员一起听课、下棋，探访洛阳围棋发展历程，感受洛阳悠久的历史文化……首次中国之旅，德国莱比锡市围棋协会会长沈赛宁就收获满满。他说，要让更多欧洲朋友了解中国、喜欢洛阳。

来洛探访围棋之源

“这位是‘棋圣’聂卫平，这位是武宫正树，还有曹薰铉大师……”在洛阳市围棋协会，指着墙上的大师照片，沈赛宁如数家珍。听完洛阳围棋的发展历程，他兴致勃勃地来到当年举办国际大师赛的赛场，坐在大师们曾经比赛的座位上，闭目冥想，与大师们开启一场穿越时空的精神交流。

37岁的沈赛宁和夫人沈若莓来自德国莱比锡市，两个人都从事IT行业。因为酷爱中国文化，夫妻俩曾在当地的孔子学院进修，每人都取了一个中文名字。沈赛宁30岁接触中国围棋，他每天在电脑上跟着AI机器人学围棋，如今已是业余4段水平。

“去年夏天，河南省围棋协会应邀赴德国参加欧洲围棋大会。省围棋协会主席马望在那里结识了沈赛宁。”陪同来洛的河南省围棋协会副秘书长刘学中说，听闻洛阳是围棋发源地，沈赛宁就把首次中国之行放在河南，来洛阳“寻根探源”，开启一段围棋“朝圣”之旅。