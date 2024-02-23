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全省制造业数字化转型观摩组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.28 08:35

　　昨日上午，全省制造业数字化转型第一观摩组来洛观摩考察。

　　观摩组先后到中航光电科技股份有限公司、格力电器(洛阳)有限公司、中信重工机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司等企业，实地了解我市以数字化转型为引领，推动“传统制造”向“先进智造”转型升级情况。

　　近年，我市深入贯彻落实省委省政府数字化转型战略部署，以“一转带三化”赋能制造业链群迭代升级，围绕数字化转型不断优化“软环境”、强化“硬支撑”、培育“强动能”、建设“新场景”，同时打造数实融合“新模式”。我市被评为全省唯一“建设信息基础设施和推进产业数字化转型成效明显市”，并获得国务院相关激励表彰。

　　以本次观摩为契机，下一步我市将继续认真贯彻落实省委省政府要求，充分借鉴兄弟地市先进经验做法，以“一转带三化”为主线，提升产业链群高端化、智能化、绿色化水平，推动传统产业向风口转型，加快发展新质生产力，为全省高水平高质量实现新型工业化贡献“洛阳力量”。

　　省工信厅副厅长杨新生带队来洛。市委常委、常务副市长张玉杰参加活动，并汇报我市制造业数字化转型工作推进情况。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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