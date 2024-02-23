4月1日至5月5日，龙门石窟景区将举办多项活动

记者日前获悉，4月1日至5月5日，龙门石窟景区将开展“花都牡丹开 龙门绘春色”系列主题文化旅游活动，带领市民和游客在牡丹盛开之际穿越时空、梦回神都。

记者日前获悉，4月1日至5月5日，龙门石窟景区将开展“花都牡丹开 龙门绘春色”系列主题文化旅游活动，带领市民和游客在牡丹盛开之际穿越时空、梦回神都。 记者日前获悉，4月1日至5月5日，龙门石窟景区将开展“花都牡丹开 龙门绘春色”系列主题文化旅游活动，带领市民和游客在牡丹盛开之际穿越时空、梦回神都。 ●活动：“龙门唐市 烟火古街”国风市集 时间：4月1日至5月5日 地点：龙门古街 内容：在龙门古街打造夜间消费聚集区目的地，开启“日游+夜游”模式。提升古街夜游灯光景观氛围，将古街灯光亮化与实景演艺相结合，打造国风市集，让游客感受龙门古街的烟火气。 ●活动：新国潮“机甲龙王”重磅亮相 时间：4月10日至5月5日 地点：龙门古街 内容：在龙门古街内引入“机甲龙王”敖宝，亮相的“机甲龙王”将以传统服饰搭配霸气外形，与游客展开互动，为第41届中国洛阳牡丹文化节送上“国潮浪漫”。 ●活动：“龙门首焉之神都市井”沉浸式演艺 时间：2024年4月5日至5月5日(每周五、六、日) 地点：龙门古街 内容：依托“龙门首焉·白居易”行进式演绎的故事脉络，设置古街巡游、NPC人物古街迎宾、香山赋诗活动等，并在戏台内上演“牡丹花仙选秀”、霓裳羽衣舞等，同时还将搭配古风民谣表演、古典乐器演奏、情景短剧《当阳酒肆》表演，还原神都市井烟火气，让游客身临其境感受“神都居民”的日常生活。 ●活动：《禅宗少林·音乐大典》表演 时间：2024年4月5日、4月12日上午 地点：龙门石窟礼佛台 内容：当少林金刚邂逅千年龙门会是怎么样的情景？在牡丹盛开期间，《禅宗少林·音乐大典》表演团队将为游客献上武术、舞蹈、歌曲等表演。游客在龙门石窟不仅能领略石窟的魅力，还能观看少林武术的精彩演绎。 ●活动：“游花都赏龙门”摄影大赛 时间：4月1日至12月31日 地点：龙门石窟景区 内容：龙门石窟是我国石刻艺术的巅峰，龙门山色也被列为洛阳八大景之一。在牡丹盛开之际，龙门石窟将启动“游花都赏龙门”摄影大赛。 ●活动：蛋仔派对：牡丹外观新装登场 时间：4月初 线上：蛋仔派对游戏 内容：龙门石窟与蛋仔派对进行梦幻联动。蛋仔派对将迎来全新服装外观，这款皮肤是蛋仔派对为洛阳量身打造的第一款定制皮肤，以牡丹元素突出洛阳特色。蛋仔派对预计在6月还将推出定制龙门蓝V地图，给玩家带来全新的视觉体验。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎）