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4月1日至5月5日，龙门石窟景区将举办多项活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.28 08:36

　　记者日前获悉，4月1日至5月5日，龙门石窟景区将开展“花都牡丹开 龙门绘春色”系列主题文化旅游活动，带领市民和游客在牡丹盛开之际穿越时空、梦回神都。

　　●活动：“龙门唐市 烟火古街”国风市集

　　时间：4月1日至5月5日

　　地点：龙门古街

　　内容：在龙门古街打造夜间消费聚集区目的地，开启“日游+夜游”模式。提升古街夜游灯光景观氛围，将古街灯光亮化与实景演艺相结合，打造国风市集，让游客感受龙门古街的烟火气。

　　●活动：新国潮“机甲龙王”重磅亮相

　　时间：4月10日至5月5日

　　地点：龙门古街

　　内容：在龙门古街内引入“机甲龙王”敖宝，亮相的“机甲龙王”将以传统服饰搭配霸气外形，与游客展开互动，为第41届中国洛阳牡丹文化节送上“国潮浪漫”。

　　●活动：“龙门首焉之神都市井”沉浸式演艺

　　时间：2024年4月5日至5月5日(每周五、六、日)

　　地点：龙门古街

　　内容：依托“龙门首焉·白居易”行进式演绎的故事脉络，设置古街巡游、NPC人物古街迎宾、香山赋诗活动等，并在戏台内上演“牡丹花仙选秀”、霓裳羽衣舞等，同时还将搭配古风民谣表演、古典乐器演奏、情景短剧《当阳酒肆》表演，还原神都市井烟火气，让游客身临其境感受“神都居民”的日常生活。

　　●活动：《禅宗少林·音乐大典》表演

　　时间：2024年4月5日、4月12日上午

　　地点：龙门石窟礼佛台

　　内容：当少林金刚邂逅千年龙门会是怎么样的情景？在牡丹盛开期间，《禅宗少林·音乐大典》表演团队将为游客献上武术、舞蹈、歌曲等表演。游客在龙门石窟不仅能领略石窟的魅力，还能观看少林武术的精彩演绎。

　　●活动：“游花都赏龙门”摄影大赛

　　时间：4月1日至12月31日

　　地点：龙门石窟景区

　　内容：龙门石窟是我国石刻艺术的巅峰，龙门山色也被列为洛阳八大景之一。在牡丹盛开之际，龙门石窟将启动“游花都赏龙门”摄影大赛。

　　●活动：蛋仔派对：牡丹外观新装登场

　　时间：4月初

　　线上：蛋仔派对游戏

　　内容：龙门石窟与蛋仔派对进行梦幻联动。蛋仔派对将迎来全新服装外观，这款皮肤是蛋仔派对为洛阳量身打造的第一款定制皮肤，以牡丹元素突出洛阳特色。蛋仔派对预计在6月还将推出定制龙门蓝V地图，给玩家带来全新的视觉体验。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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