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4月1日免费开抢！洛阳“出游大礼包”来了 最高可得436元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 21:31

　　27日，记者从洛阳市文广旅局获悉，4月1日至5月5日，该局与支付宝联合，为广大市民和游客送上出行福利，涵盖公交、地铁、单车、打车、酒店、租车、外卖等多领域，助力第41届中国洛阳牡丹文化节。

　　据了解，该活动将于4月1日启动，面向全国游客，可赴洛阳消费。礼包具体领取方式为，在支付宝内搜索“洛阳迎宾卡”，即可点击领取。除此，4月1日至5月5日，打开支付宝扫一扫，使用“AR扫”功能扫描牡丹花，也可领取出行福利，还可收获牡丹文化节定制明信片。

　　同时，4月1日起，上支付宝搜索“洛阳牡丹”，还可进入洛阳牡丹文化节城市专区，在线观看牡丹文化节直播，市民及入洛游客也可享受线上专属服务。

　　值得一提的是，市商务局和市文广旅局还联合高德地图，打造洛阳数字文旅消费地图。从3月28日起，用户可以在高德地图搜索“洛阳牡丹花节”，一键查看洛阳牡丹文化节官方推荐的景区、美食、住宿、购物等旅游目的地。

　　“将福利活动与文旅相结合，我们在洛阳是首创。”蚂蚁集团支付宝数字政务中区总监文豪说，洛阳牡丹文化节历史悠久、影响力大，尤其是近年来洛阳文旅的“出圈”，让4月的洛城成为不少游客首选之地，我们也想借此机会，为洛阳市民和到洛游客送上福利，助力洛阳文旅持续出圈出彩。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，下一步还将围绕“线上送福利”方式，推出更多文旅惠民举措，同时在丰富旅游业态、打造消费场景上下功夫，进一步激发文旅消费活力。

　　福利列表：

　　(1)6笔1元公交/地铁乘车优惠券1张(单笔优惠1元，可用6笔，每日限使用2笔，限量14万份)

　　(2)10元哈啰骑行卡(单次骑行订单限使用1张券，限量10万份)

　　(3)100元高德打车券包(每日限使用4张，限量10万份)

　　(4)15元飞猪酒店优惠券1张(单次抵扣15元，限量700万份)

　　(5)305元哈啰租车券包(每笔租车订单限使用1张券，限量20万份)

　　(6)1款出行皮肤(限量30万份)

　　(注：以上福利数量均为活动期内整体数量，福利数量有限，领完即止。)（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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