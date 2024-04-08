花开花落二十日，眼下洛阳各种品种、各种颜色的牡丹花竞相开放、争奇斗艳。洛阳元老级牡丹和新生代牡丹，到底谁更出圈？不如来一场PK大赛，感受它们不同的美感和文化内涵。
花开花落二十日，眼下洛阳各种品种、各种颜色的牡丹花竞相开放、争奇斗艳。
以姚黄、魏紫为首的元老级牡丹尽情施展魅力，“我们高贵、典雅，有内涵，我们可是花王、花后。”
新时代牡丹也不甘示弱，向元老级牡丹发起挑战，“我们时尚、个性，又张扬，我们个个是网红。”
洛阳元老级牡丹和新生代牡丹，到底谁更出圈？不如来一场PK大赛，感受它们不同的美感和文化内涵。
●“元老级”牡丹代表：姚黄、魏紫、赵粉、洛阳红、御衣黄、酒醉杨妃、豆绿、青龙卧墨池、夜光白、首案红
●“新时代”牡丹代表：蝶黄、洛都紫云、粉娥献媚、礼花红、黄冠、羽衣贵妃、春柳、水墨丹青、雪里墨玉、红霞烂漫
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