花开花落二十日，眼下洛阳各种品种、各种颜色的牡丹花竞相开放、争奇斗艳。洛阳元老级牡丹和新生代牡丹，到底谁更出圈？不如来一场PK大赛，感受它们不同的美感和文化内涵。

花开花落二十日，眼下洛阳各种品种、各种颜色的牡丹花竞相开放、争奇斗艳。

以姚黄、魏紫为首的元老级牡丹尽情施展魅力，“我们高贵、典雅，有内涵，我们可是花王、花后。”

新时代牡丹也不甘示弱，向元老级牡丹发起挑战，“我们时尚、个性，又张扬，我们个个是网红。”

洛阳元老级牡丹和新生代牡丹，到底谁更出圈？不如来一场PK大赛，感受它们不同的美感和文化内涵。

●“元老级”牡丹代表：姚黄、魏紫、赵粉、洛阳红、御衣黄、酒醉杨妃、豆绿、青龙卧墨池、夜光白、首案红

●“新时代”牡丹代表：蝶黄、洛都紫云、粉娥献媚、礼花红、黄冠、羽衣贵妃、春柳、水墨丹青、雪里墨玉、红霞烂漫