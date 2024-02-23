洛邑古城周边停车场位置、泊位数量汇总来了

畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。
畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。
畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。
洛邑古城P1停车场
位置：小石桥前街与新街交叉口向西约50米
距离：距洛邑古城正门约170米
泊位数量：352个
洛邑古城2号停车场
位置：九都东路与新街交叉口向西约100米路南
距离：距洛邑古城正门约310米
泊位数量：140个
洛邑古城3号停车场
位置：九都东路与校场街交叉口向东约50米
距离：距洛邑古城正门约380米
泊位数量：190个
洛邑古城5号停车场
位置：滨河北路与新街交叉口向东约100米路北
距离：距洛邑古城正门约1.1公里
泊位数量：420个
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