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洛邑古城周边停车场位置、泊位数量汇总来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 18:38

　　畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。

　　洛邑古城P1停车场

　　位置：小石桥前街与新街交叉口向西约50米

　　距离：距洛邑古城正门约170米

　　泊位数量：352个

　　洛邑古城2号停车场

　　位置：九都东路与新街交叉口向西约100米路南

　　距离：距洛邑古城正门约310米

　　泊位数量：140个

　　洛邑古城3号停车场

　　位置：九都东路与校场街交叉口向东约50米

　　距离：距洛邑古城正门约380米

　　泊位数量：190个

　　洛邑古城5号停车场

　　位置：滨河北路与新街交叉口向东约100米路北

　　距离：距洛邑古城正门约1.1公里

　　泊位数量：420个

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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