洛邑古城周边停车场位置、泊位数量汇总来了

畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。

畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。 畅游洛邑古城，尽享春日美景！27日，洛报融媒记者从洛阳市老城区获悉，牡丹文化节临近，该区全面梳理了洛邑古城周边停车场建设情况，并制定停车指南，为群众自驾出行提供指引。 洛邑古城P1停车场 位置：小石桥前街与新街交叉口向西约50米 距离：距洛邑古城正门约170米 泊位数量：352个 洛邑古城2号停车场 位置：九都东路与新街交叉口向西约100米路南 距离：距洛邑古城正门约310米 泊位数量：140个 洛邑古城3号停车场 位置：九都东路与校场街交叉口向东约50米 距离：距洛邑古城正门约380米 泊位数量：190个 洛邑古城5号停车场 位置：滨河北路与新街交叉口向东约100米路北 距离：距洛邑古城正门约1.1公里 泊位数量：420个 下一页 尾页 [1] [2]