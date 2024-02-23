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洛阳市2024年上半年普通话水平等级测试4月3日起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2024.03.27 18:36

　　据“洛阳市教育局”公众号消息，我市普通话水平测试站计划近期面向社会开展普通话水平等级测试工作，网上报名通道开启时间为2024年4月3日—4月5日。具体内容如下：

　　报名方式

　　1.考生通过国家普通话水平测试在线报名系统报名，不接受线下报名。网址：https://bm.cltt.org/#/index，点击右上角“请登录”后进行注册，注册后重新登录，完善个人信息，并上传电子照片(请上传近期免冠白底2寸照片，尺寸是3.5x5.3厘米，390x567像素，JPG格式，大小1M以内)。

　　2.选择省份河南，点击查看报名安排，选择洛阳市，点击洛阳市普通话测试站进行报名。请考生严格根据测试公告及报名须知安排的各环节时间节点按时完成相应的任务。

　　3.网上报名通道开启时间为2024年4月3日—4月5日；在此期间考生可进行网上报名。每天报名考试名额有限，预报名考生数达到上限后即关闭当次考试报名，请及时关注第二天报名通道开启时间。测试时间暂定为4月19日、20日、21日，具体时间以准考证为准。

　　信息确认、缴费及准考证的领取

　　1.报名成功之后请务必于2024年4月11日和12日携带本人身份证到洛阳市教育局普通话水平测试站完成缴费并领取准考证。

　　2.只有现场确认后，个人报名信息才能得到确认，否则不能参加测试。

　　3.洛阳市教育局普通话水平测试站地址：洛阳市西工区凯旋东路51号院后楼一楼语音测试室。

　　测试须知

　　1.受测人员必须携带准考证、有效身份证件，按照准考证指定时间、地点提前20分钟到达考场进行考前安排，如没有按时到达，将由后面考生替补。没有带有效身份证件不能参加考试。

　　2.受测人员进入考场必须保持肃静，听从安排，测试结束后立即离开考场。

　　3.有以下情况的一经发现立即取消考试资格。

　　⑴在考场内大声喧哗影响测试的；

　　⑵未按时参加考试的；

　　⑶有舞弊情况的。

　　特别声明

　　网报所有测试名额均向社会开放。本测试站未与任何社会培训机构、中介机构或其他营利性机构或组织，合作开展培训、代理报名、内部报名等工作，出现对话框提示“加好友”才能继续报名或被告知“必须通过某机构才能报名”等类似信息均为虚假信息。请考生注意个人信息和财产安全，切勿相信任何机构“代报”“包过”等宣传，预报名考生在报名、缴费等各环节增强安全防范意识，谨防上当，诚信应试。

　　成绩查询及证书领取

　　1.测试结束一个半月后可在网上查询成绩，(查询成绩网址https://bm.cltt.org/#/index)并记录自己的证书编号(不是准考证号，请注意区分)。

　　2.成绩查询到之后具体领取证书时间以洛阳市教育局公众号公布的时间为准，过期不候，请注意查看。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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