623家企业提供6.5万余个岗位！洛阳首届大学生就业节来了

就在明天！2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动河南站洛阳专场暨“爱上洛阳·留在洛阳”首届大学生就业节将在洛阳理工学院王城校区举办启动仪式。

就在明天！2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动河南站洛阳专场暨“爱上洛阳·留在洛阳”首届大学生就业节将在洛阳理工学院王城校区举办启动仪式。

●时间：3月28日8:30至13:00

●地点：洛阳理工学院王城校区

中信重工机械股份有限公司招聘30名数控机床操作工、凯迈(洛阳)气源有限公司招聘5名研发设计师、河南游盛科技集团有限公司20至30名海外贸易方向管培生……洛报融媒记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心了解到，活动现场将有623家企业，预计提供65321个岗位，涉及电气工程师、实验室测试工程师、研发工程师、工艺工程师、储备干部、环境投资岗等。

本次活动聚焦青年大学生群体，将开展“五青”服务行动——

一是开展“青招引”行动。活动现场设置央国企重点风口产业行业专区、新质生产力企业专区、青工战线中大型企业专区、企业产品体验专区、人力资源服务机构专区等。

二是开展“青有为”行动。现场设置40个展位，提供集汉服妆造、文旅文创、职业规划游戏等为一体的综合服务。

三是开展“青服务”行动。现场设置重点企业直播间、就业创业政策、就业创业先锋人物、就业指导(简历问诊等)、一站式人才政策服务处等。

四是开展“青思汇”行动。活动邀请高校、大学生代表参加青年创业创新论坛、留洛倡议等。

五是开展“青关爱”行动。活动邀请嘉宾、老师、学生代表以跑步的形式助力大学生好就业、就好业。

求职应聘、创业交流，现场还有诸多精彩活动等你来体验。“你好求职工作坊”，将帮助同学们科学规划职业生涯、了解求职面试技能等，帮助青年大学生提升求职技能；以“洛行云梦，理途龘龘”为主题的就业乐跑活动，让青年大学生跑出风采、跑出健康、跑出未来。“爱上洛阳留在洛阳”青年创新创业论坛，提供一个创业交流互动平台，凝聚青春智慧和力量，激发创业创新热情。

应往届大学生均可凭借相关身份证明入校参与。其中，应届生凭学生证入校，往届生可凭求职简历和身份证入校。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 周旗 李乐华）