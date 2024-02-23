偃师区岳滩镇喂北村：“五老乡贤”说理 村里一团和气

“不打招呼就摘你家的菜，是我的不对。”“没事，菜也不值钱，再来摘菜跟我说一声就行！”近日，在偃师区岳滩镇喂北村五老乡贤说理堂，村民樊巧云和樊素景在调解员李安喜的劝解下握手言和。

“不打招呼就摘你家的菜，是我的不对。”“没事，菜也不值钱，再来摘菜跟我说一声就行！”近日，在偃师区岳滩镇喂北村五老乡贤说理堂，村民樊巧云和樊素景在调解员李安喜的劝解下握手言和。

樊巧云和樊素景是多年的老邻居，前段时间，俩人因为一件小事儿闹得不可开交。该村五老乡贤说理堂的调解员李安喜得知此事后，把俩人叫到一起耐心说理开导，俩人很快就意识到因小事儿伤了和气很不值得。

喂北村下辖18个村民组，有3100多名居民。因为人口多，在日常生产生活中邻里纠纷、债务纠纷、家庭纠纷等时有发生。2021年，为了健全自治、德治、法治的乡村治理体系，充分发挥群众主体作用，喂北村组织村内老干部、老党员、军属、致富带头人等有威望的“五老乡贤”成立五老乡贤说理堂，在村党组织和村人民调解委员会指导下开展矛盾纠纷化解工作。

2021年，喂北村实施主干道立面美化改造项目，需要村民拆掉自家门前的“私搭乱建”，部分村民抵触情绪较大。为此，五老乡贤说理堂成员率先拆掉自家门前的棚子、旱厕，同时挨家挨户上门做大家的思想工作。在他们的带动和影响下，村民们大多自觉拆除了门前的“私搭乱建”。项目实施后，喂北村的村容村貌明显改善。

喂北村五老乡贤说理堂共有成员10名，包括1名主话事人、2名副话事人，均由村党组织提名，成员由集体选出。如今，除了化解矛盾纠纷，他们也在引领乡风文明、普及法律法规、倡导移风易俗等方面发挥着作用。

去年，村民李某的儿子因为彩礼、婚宴问题与未婚妻闹起了矛盾，俩人的婚事推了又推。五老乡贤说理堂的调解员徐爱国得知此事后，数次前往女方家中，在安慰对方的同时宣传移风易俗理念和村里的相关规定，最终说服女方减少彩礼、简办婚事。

“多亏了咱村的五老乡贤说理堂，这几年，村里的矛盾少了、风气正了，好人好事变多了，村容村貌变好了……”说起五老乡贤说理堂，村民李金泰竖着大拇指夸赞。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 牛朝霞 赵晓丹）