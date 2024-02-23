清明节将至。昨日，敬事街小学的师生和洛阳雷锋车队的志愿者前往洛阳市烈士陵园，开展“清明祭英烈 弘扬爱国情”国防教育主题活动，缅怀革命先烈，传承红色基因，强化国防意识。

祭扫烈士墓

清明节将至。昨日，敬事街小学的师生和洛阳雷锋车队的志愿者前往洛阳市烈士陵园，开展“清明祭英烈 弘扬爱国情”国防教育主题活动，缅怀革命先烈，传承红色基因，强化国防意识。

活动中，大家聆听革命故事，向革命烈士纪念碑敬献花圈，祭扫烈士墓,参观洛阳革命烈士事迹陈列馆，缅怀革命先烈的丰功伟绩。

清明节是我国传统的祭扫节日，也是缅怀先烈、传承红色基因的重要时刻。洛阳市烈士陵园有关负责人介绍，该园将于清明节前后组织开展祭扫活动，弘扬英烈精神，表达对先烈们的崇敬和怀念。

该负责人提醒，集中祭扫期间，洛阳市烈士陵园将根据预约人数，组织开展清明祭扫暨爱国主义教育报告会，计划现场祭扫的团队请提前3天预约。

此外，广大市民还可登录洛阳市烈士陵园官方网站，点击进入“网上祭奠专区”，或关注微信公众号“洛阳市烈士陵园”全景导览，进行线上祭扫。

洛阳市烈士陵园内安葬着为民族独立和人民解放而英勇牺牲的革命英烈816位，其中无名烈士228位。“为表达对无名烈士的崇敬、缅怀之情，我们倡导社会各界与无名烈士认亲，将他们认作亲人，并每年为他们祭扫。”上述负责人说，有意向的单位或个人可申请结对认亲。

社会各界爱心人士如有意愿为清明节前后祭扫活动贡献力量，参与活动现场的秩序维护、引导参观等工作，可拨打电话60335258进行咨询登记。

具体时间如下——

集中祭扫期

3月25日—4月5日

入园瞻仰祭扫时间

8:30—17:30

洛阳革命烈士事迹陈列馆开放时间

8:30—11:30(11:10后限制入馆)

14:30—17:20(17:10后限制入馆)

预约时间

周一至周五8:30—11:30、14:30—17:30

电话：0379-60335258

（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 李三旺 通讯员 李丹阳 赵敬 文/图）