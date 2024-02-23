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@洛阳司机！关于驾驶证的3个关键日期要记清
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 08:32

　　近日，有市民咨询，称其持有长期驾照，现在想增驾，若增驾成功，是否影响原来的长期驾照。25日，记者就此采访了我市交警部门，民警表示，增驾不影响原驾驶证有效期，仍是长期驾照。同时，交警部门提醒广大驾驶员，增驾的同时，要分清记牢驾驶证的清分、换证、审验3个关键日期，以免影响驾驶证正常使用。

　　清分日期

　　清分日期是根据驾驶证的发证日期来确定的，交警提醒——

　　驾驶人在一个记分周期内记分未达到12分、所有罚款已经缴纳的，记分予以清零。记分虽未达到12分，但尚有罚款未缴纳的，记分转入下一记分周期。

　　如果驾驶人办理了增驾，其清分日期依旧按照初次领取驾驶证的日期计算。如果驾驶证在一个记分周期内记分大于或等于12分，驾驶人则需要根据记分分值、车型参加“满分学习”。

　　换证日期

　　《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十六条明确规定，机动车驾驶人在机动车驾驶证的6年有效期内，每个记分周期均未达到12分的，换发10年有效期的机动车驾驶证；在机动车驾驶证的10年有效期内，每个记分周期均未达到12分的，换发长期有效的机动车驾驶证。交警提醒，驾驶人可以提前90天办理期满换证业务。

　　驾驶证逾期未换证，1年以内可以正常办理“期满换证”业务；逾期1至3年，驾驶证会被系统注销，此种情况属于“注销可恢复”状态，驾驶人通过重新考取科目一合格后进行换证，可以恢复驾驶资格；逾期3年以上，重新报考驾驶证考试。

　　逾期期间不允许驾驶机动车上路。如果驾驶人因出国、服兵役等原因无法及时办理换证，一定要上交管12123App申请延期换证。

　　审验日期

　　这3类人群要尤其注意驾驶证审验日期——

　　持A、B照驾驶人，在一个记分周期内有记分且尚未达到12分的；校车驾驶人；持有其他准驾车型驾驶证，发生交通事故造成人员死亡承担同等以上责任未被吊销驾驶证的。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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