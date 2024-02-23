孔令贤：从门外汉到专业教练 全凭一腔热爱

由于痴迷网球，他走上自学之路，30多年来，他不仅完成从门外汉到专业教练的蝶变，还带领洛阳网球队登上全省之巅……他就是孔令贤。

由于痴迷网球，他走上自学之路，30多年来，他不仅完成从门外汉到专业教练的蝶变，还带领洛阳网球队登上全省之巅……他就是孔令贤。

“预判对手的回球路线，快速移动，击球要干脆利落……”近日，在市青少年宫网球训练场，56岁的孔令贤一边挥拍，一边讲解技巧。他肤色黝黑，动作敏捷，充满活力。

提起自己30多年的网球之路，孔令贤笑称，半路出家，全凭一腔热爱。

“1989年，17岁的华裔选手张德培夺得法网冠军，创造了历史。咱们中国人也可以打好网球！”孔令贤说，恰好在这段时间，市青少年活动中心建成了全市第一座网球场，为群众学习网球提供了硬件条件。

当时，洛阳的网球运动尚未起步。为了学网球，孔令贤跑遍洛阳各大书店，还经常委托朋友到北京、上海、广州等地购买网球教材，并利用业余时间学习、练习。“工资大都花在网球上，可我无怨无悔。”孔令贤说。

从一个人单练，到两个人对打，渐渐地，孔令贤身边的网球爱好者越聚越多。1996年，在有关部门的支持帮助下，我市首家针对青少年开展网球训练的机构——市青少年网球俱乐部成立，孔令贤和几名网球爱好者担任教练。

“想教好别人，先要提升自己的专业水平。”孔令贤跟中国网协取得联系，自费报名参加各种培训班，还跑遍全国拜名师学艺，不断提升技术水平。孔令贤还参加了许多考核，获得国际网联、美国职业网协颁发的教练员资格证书及中国网协颁发的体能教练员证书。有了专业技能“加持”，孔令贤的底气更足，训练方法也更加科学。自此，他开始走上专业教练之路，把更多精力投入青训领域。

一开始，孔令贤的训练班仅有10多个六七岁的小学员。孔令贤带领孩子们从基本功入手，每周训练3次，一练就是3年。1999年，河南省首届青少年短式网球晋级赛在郑州举行，孔令贤的多名学员参赛，夺得7岁组、9岁组、12岁组3个组别冠军。

首次亮相全省大赛，洛阳选手交出完美答卷，引发多方关注，也打出了洛阳网球的名气。此后多年，洛阳网球水平始终稳居全省前列。在去年举行的省十四运会上，洛阳网球队在主教练孔令贤的带领下，以6金6银5铜的佳绩获得全省总分第一，创下了洛阳网球的历史最佳战绩。

“打网球能强健体魄，陶冶情操，还能磨炼毅力，提升思维应变能力，是老少皆宜的运动。”孔令贤说，希望通过自己的努力，让更多人享受网球运动的快乐。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）