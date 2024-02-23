昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于高质量发展的重要论述，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于高质量发展的重要论述，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，全市各级纪检监察机关要深入贯彻落实中央、省委和市委工作部署，锚定高质量发展目标任务，持续用好政治监督清单台账工作机制，着力发现和纠正落实行动中的偏差，以强有力的监督执纪服务保障洛阳经济社会高质量发展。要持续发力、纵深推进正风肃纪反腐，严肃查处不收敛不收手、顶风违纪、危害经济社会发展等问题，为现代化洛阳建设清障护航。要常态长效纠治“四风”，坚决惩治“蝇贪蚁腐”，持续释放治理作风问题和惩治腐败的综合效能，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

会议强调，要把严管和厚爱结合起来，讲究政策策略，注重方式方法，精准有效激励干部担当作为，持续推动干部转理念、提能力、强作风。要聚焦突出问题全面提升派驻监督质效，充分发挥派驻机构近距离监督优势，做实日常监督，强化执纪办案，不断加大对驻在单位重点部门、重点岗位的监督力度，推动监督从有形覆盖向有效覆盖提升。要自觉把党的自我革命的重要思想贯彻到派驻监督工作全过程各方面，强化队伍监督管理，不断营造奋勇争先、干事创业浓厚氛围。

会议研究了市纪委监委班子成员及部门负责同志接访下访包案包片工作。会议还研究了其他事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄）