以养老服务联动监督守护最美“夕阳红”

昨日，市人大常委会召开“积极应对人口老龄化 加快发展养老服务”联动监督动员培训会。市人大常委会主任李保国参加活动并讲话。 昨日，市人大常委会召开“积极应对人口老龄化 加快发展养老服务”联动监督动员培训会。市人大常委会主任李保国参加活动并讲话。 此前，省人大召开该项工作联动监督动员会，对省、市、县人大三级联动监督工作进行了全面部署。市人大常委会积极响应，召开动员培训会，部署联动监督具体工作。 李保国指出，此次联动监督是市人大常委会开展“监督质效提升年”活动的一项重要内容，也是探索人大监督规律、研究有效监督方式方法的有益实践。要充分发挥人大最高层次监督职能作用，以“七个清单”制度为统筹，深入查找解决养老服务中存在的突出问题，以扎实成效为养老事业健康快速发展贡献人大力量。要建立责任清单，明确联动监督中各单位各部门工作职责和任务分工，切实压实责任、确保各项目标任务有效落实；建立学习清单，针对性学习养老服务相关法律法规、政策文件等，明确方向、目标、任务、方法，提升人大监督专业化能力和各单位依法行政水平；建立内容清单，将学习成果体现出来、监督重点梳理到位，增强监督实施针对性、操作性、时效性；建立问题清单，将发现问题作为人大监督工作提质增效逻辑起点，把问题查准、查透、找实；建立整改清单，理清整改事项、整改措施、推进步骤、责任单位、责任领导及办结时限等，确保真整改、真落实；建立销号清单，实时掌握整改进度、办理成效等，通过组织人大代表实地走访、暗访检查、“回头看”等，持续跟踪问效，做到整改不到位、监督不停止；建立评价清单，通过审议专项工作报告、满意度测评等，对监督成效进行双向检验和反馈，真正形成监督闭环，确保监督整改常态长效。 市人大常委会副主任夏磊，市民政局、市发改委等市直有关单位，各县区人大常委会、政府及有关单位负责同志参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）