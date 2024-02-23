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“抖音直播公开课”洛阳站活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 08:30

　　昨日，“抖音直播公开课”洛阳站活动启动，将面向直播领域人才提供系统专业的培训课程，促进洛阳直播产业全面健康发展。

　　市委副书记、政法委书记杨骁，省委网信办副主任翁铁军，市委常委、宣传部部长徐超文，抖音集团副总裁、总编辑张辅评等参加活动。

　　杨骁在致辞中表示，近年来，洛阳坚持以创新为引领，抢抓文旅产业发展“新风口”，持续深化文旅融合，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，加快打造沉浸式文旅目的地，着力推动文旅文创成支柱。在第41届中国洛阳牡丹文化节即将开幕之际举办此次活动，是提高牡丹文化节影响力和网络声量的重要途径，也是宣传洛阳特色文化、擦亮城市名片的有效举措。洛阳将以本次活动为契机，深化与抖音集团合作，聚焦特色历史文化资源，用好现代化表达方式，推动洛阳持续在网络出圈出彩。

　　翁铁军在致辞中指出，抖音作为头部短视频平台，会集了大量优秀创作者，近年来持续助力文旅发展，助推哈尔滨出圈、洛阳汉服走红等，激发了文旅消费新动能。洛阳是国家历史文化名城，拥有深厚的文化底蕴，此次活动有利于让更多的网友领略中原文化风韵，感受洛阳新风新貌，创作更多优秀作品。

　　张辅评表示，作为抖音上的文旅大IP，洛阳借由热爱短视频、直播等方式的年轻人，走向更广阔的互联网世界。今年首场培训选择落地洛阳，正是希望参加培训的本地主播更好地把传统题材与现代技术、技巧结合，让更多人在抖音上了解洛阳。

　　本次活动持续至27日，通过现场培训、实地采风等方式，对来自洛阳的百余位优秀主播进行直播内容规范、表演技能提升等方面培训。活动期间，抖音平台的优质达人主播还将在洛阳采风，围绕洛阳的历史文化、旅游资源等创作作品，用青春语言讲好洛阳故事，传播洛阳声音。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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