洛阳市安全生产治本攻坚三年行动解读之四

根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署，我市将开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患典型经验总结提升行动。 根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署，我市将开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患典型经验总结提升行动。 生产经营单位主要负责人安全教育培训 市安委办联合市委党校集中开展重点行业领域生产经营单位主要负责人专题安全教育培训，有关安全监管人员跟班参加培训。 重点开展矿山生产经营单位主要负责人和二级、三级医院消防安全责任人，金属冶炼生产经营单位主要负责人，重点文物保护等单位消防安全责任人及大型商业综合体消防安全责任人集中培训。 各县区各部门要结合地域特点、行业特点，按照分级负责、分类实施原则，制订培训计划，开展课程体系建设，实施场景化案例或实操性培训等，推动安全生产全员培训和新上岗人员、新成立企业、新上任主要负责人及时培训。 重大事故隐患典型经验总结提升 总结梳理重大事故隐患专项排查整治2023行动经验做法，积极推动互学互鉴，不断完善安全生产制度措施。 组织企业开展安全生产标准化建设，推广安全生产管理体系先进经验，提升本质安全生产水平。 对重大事故隐患判定标准特别是新出台的标准，组织集中宣传培训，积极解读标准、检查指引指南等，规范事故隐患排查工作流程，提升排查整改质量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）