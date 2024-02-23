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洛阳今日多云到晴天 最高气温22℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.27 08:24

　　“花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴。”昨天我市天气晴暖，最高气温接近20℃。

　　市气象台据最新的气象资料分析，短期内转受高空西北气流和地面暖气团共同影响，预计：今天多云到晴天，偏西风转偏南风3级左右，气温9℃到22℃。明天晴天间多云，偏南风3级左右，气温10℃到25℃。

　　春暖花开时节，很多人沉浸在春天的美好中，然而，有些人不停地流鼻涕、连续打喷嚏。需要注意的是，这不一定是感冒，也许是春季花粉过敏。

　　中国天气网预计，春季花粉过敏常发生于3月至4月，具有明显的地区性，我国西北及华南多地属极易过敏区。通常，南方入春早，但就花粉过敏情况而言，我国北方部分地区比南方严重。为啥呢？此季，北方天气晴多雨少，空气干燥且多风，这样的天气条件有利于花粉传播。

　　3月中旬以来，我国冷空气势力较弱，大部分地区升温是主旋律，北方升温尤其明显，且降水稀少、空气干燥，不少地方花粉浓度迅速升高。

　　容易过敏的人群，出门时戴好护目镜、口罩等装备，可有效预防花粉过敏，避免眼泪与鼻涕“狂飙”。您如果花粉过敏的症状比较严重，那就要及时就医。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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