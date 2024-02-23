洛阳市文广旅局发布清明假期出游提示

清明假期临近，旅游市场日益升温。洛阳市文广旅局日前发布清明假期出游提示，提醒广大市民假期出游要合理规划行程，安全出行、文明旅游。

清明假期临近，旅游市场日益升温。洛阳市文广旅局日前发布清明假期出游提示，提醒广大市民假期出游要合理规划行程，安全出行、文明旅游。

遵德守礼，文明出游。在出游过程中，自觉遵守《中国公民国内旅游文明行为公约》和《中国公民出国(境)旅游文明行为指南》，树立文明出游意识，维护环境卫生，遵守公共秩序，保护生态环境，爱护文物古迹，爱惜公共设施，尊重各地风俗习惯、文化传统等，以文明的言行举止展示自身良好的文明素养，积极做文明旅游的践行者。

合理规划，安全第一。出游前提前了解旅游目的地天气变化、交通情况、景区开放情况、门票预约措施等信息，合理规划旅游线路和时间，尽量避开热门游览景区和出行高峰时段。进入山地、林地等场所参观游览时，严格遵守防火、消防安全等管理规定，不前往没有正式开发开放、缺乏安全保障的区域旅游。

防范陷阱，理性消费。参团旅游时，务必查看旅行社是否具备经营资质，不要以价格高低作为唯一标准，务必与旅行社签订规范旅游合同，自觉抵制“不合理低价游”，不要轻易通过微信转账、预付保证金等形式交纳费用。在旅途中，要选择正规商店或管理规范的市场购买纪念品，不要盲目听信商家的推荐，避免掉进消费陷阱。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李国强 文/图）