洛阳将于3月28日开通V2路公交

“洛阳公交”微信公众号25日发布消息称，为方便井沟、吕祖庙、徐家村、北盟路沿线居民出行，洛阳公交集团自3月28日起，开通V2路(春都路东口—徐家村西)。

“洛阳公交”微信公众号25日发布消息称，为方便井沟、吕祖庙、徐家村、北盟路沿线居民出行，洛阳公交集团自3月28日起，开通V2路(春都路东口—徐家村西)。 “洛阳公交”微信公众号25日发布消息称，为方便井沟、吕祖庙、徐家村、北盟路沿线居民出行，洛阳公交集团自3月28日起，开通V2路(春都路东口—徐家村西)。 该线路从春都路东口发车，走春都路、陇海街、瀍涧大道、北盟路、洛孟路、苏井线到达终点站徐家村西，回程与去程一致。 采用定时定点发车模式，春都路东口发车时间为：6:50、7:30、12:00、14:00、18:15、18:45，徐家村西发车时间为：7:05、7:45、12:15、14:15、18:30、19:00。 票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。 去回程各设站11个，分别为：春都路东口、春都路陇海街口、龙泉广场、北盟路瀍涧大道口北、北盟路邙山渠南、北盟路邙岭大道口南、井沟(吕祖庙)、徐家村东、古香小学徐村校区、徐家村、徐家村西。⑥