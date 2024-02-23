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洛阳将于3月28日开通V2路公交
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳公交”微信公众号 2024.03.26 18:02

　　“洛阳公交”微信公众号25日发布消息称，为方便井沟、吕祖庙、徐家村、北盟路沿线居民出行，洛阳公交集团自3月28日起，开通V2路(春都路东口—徐家村西)。

　　该线路从春都路东口发车，走春都路、陇海街、瀍涧大道、北盟路、洛孟路、苏井线到达终点站徐家村西，回程与去程一致。

　　采用定时定点发车模式，春都路东口发车时间为：6:50、7:30、12:00、14:00、18:15、18:45，徐家村西发车时间为：7:05、7:45、12:15、14:15、18:30、19:00。

　　票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。

　　去回程各设站11个，分别为：春都路东口、春都路陇海街口、龙泉广场、北盟路瀍涧大道口北、北盟路邙山渠南、北盟路邙岭大道口南、井沟(吕祖庙)、徐家村东、古香小学徐村校区、徐家村、徐家村西。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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