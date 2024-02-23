住宿、餐饮业增速明显！洛阳发布2023年消费市场“成绩单”

今天上午，洛阳市统计局面向社会发布2023年全市消费市场“成绩单”。从该“成绩单”来看，去年，随着经济社会全面恢复常态化运行、促消费政策发力显效，全市消费潜力不断释放，市场活力不断增强，市场规模稳步扩大。

今天上午，洛阳市统计局面向社会发布2023年全市消费市场“成绩单”。从该“成绩单”来看，去年，随着经济社会全面恢复常态化运行、促消费政策发力显效，全市消费潜力不断释放，市场活力不断增强，市场规模稳步扩大。

在消费市场运行方面，消费市场规模稳步扩大，市场销售持续恢复。2023年，全市社会消费品零售总额2454.3亿元，较上年增长7.0%。上半年，全市社会消费品零售总额同比增长5.4%；下半年，随着一系列促消费政策落地显效、持续发力，消费市场加快恢复，全年社零总额增速达7.0%，较上半年提高1.6%。纵观全年，洛阳消费市场呈现稳步复苏态势。

从地区来看，洛阳市城镇市场消费品增速高于乡村市场。2023年，城镇市场实现消费品零售额2152.9亿元，同比增长8.1%，高于乡村市场8.6个百分点，其中，城区市场实现社会消费品零售额1514.7亿元，同比增长8.8%。乡村市场实现社会消费品零售额301.4亿元。

从消费类别来看，在2023年限上零售额中，与居民生活息息相关的19大类商品有10大类实现增长。其中，出行类、基本生活类商品销售增长较快。数据显示，出行类商品中，石油及制品类、汽车类销售增速分别同比增长18.2%、6.4%，尤其是新能源汽车类同比增长28.9%，消费结构优化升级态势明显；日用品类、文化办公用品类、书报杂志类分别增长61.2%、18.5%、13.7%，对全市的拉动作用显著；金银珠宝类、烟酒类分别同比增长6.1%、6.0%，消费升级类商品明显复苏，有效带动全市消费市场回暖。

作为特色文旅城市，这份“成绩单”也展现出洛阳商文旅深度融合、文旅流量转化为消费“增量”的实效。2023年以来，洛阳市立足文旅资源富集优势，以挖掘青年人消费特点、打造时尚化消费场景、营造沉浸式消费体验为着力点，培育打造出一批商文旅融合的洛阳消费品牌，推动洛阳成为时尚消费打卡地，带动批发、零售、住宿、餐饮业显著提升。2023年，全市批发业、零售业销售额同比分别增长0.6%、7.9%；住宿业、餐饮业营业额同比分别增长10.5%、9.5%。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 焦小喻 文/图）