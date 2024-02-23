洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

住宿、餐饮业增速明显！洛阳发布2023年消费市场“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 16:43

　　今天上午，洛阳市统计局面向社会发布2023年全市消费市场“成绩单”。从该“成绩单”来看，去年，随着经济社会全面恢复常态化运行、促消费政策发力显效，全市消费潜力不断释放，市场活力不断增强，市场规模稳步扩大。

　　在消费市场运行方面，消费市场规模稳步扩大，市场销售持续恢复。2023年，全市社会消费品零售总额2454.3亿元，较上年增长7.0%。上半年，全市社会消费品零售总额同比增长5.4%；下半年，随着一系列促消费政策落地显效、持续发力，消费市场加快恢复，全年社零总额增速达7.0%，较上半年提高1.6%。纵观全年，洛阳消费市场呈现稳步复苏态势。

　　从地区来看，洛阳市城镇市场消费品增速高于乡村市场。2023年，城镇市场实现消费品零售额2152.9亿元，同比增长8.1%，高于乡村市场8.6个百分点，其中，城区市场实现社会消费品零售额1514.7亿元，同比增长8.8%。乡村市场实现社会消费品零售额301.4亿元。

　　从消费类别来看，在2023年限上零售额中，与居民生活息息相关的19大类商品有10大类实现增长。其中，出行类、基本生活类商品销售增长较快。数据显示，出行类商品中，石油及制品类、汽车类销售增速分别同比增长18.2%、6.4%，尤其是新能源汽车类同比增长28.9%，消费结构优化升级态势明显；日用品类、文化办公用品类、书报杂志类分别增长61.2%、18.5%、13.7%，对全市的拉动作用显著；金银珠宝类、烟酒类分别同比增长6.1%、6.0%，消费升级类商品明显复苏，有效带动全市消费市场回暖。

　　作为特色文旅城市，这份“成绩单”也展现出洛阳商文旅深度融合、文旅流量转化为消费“增量”的实效。2023年以来，洛阳市立足文旅资源富集优势，以挖掘青年人消费特点、打造时尚化消费场景、营造沉浸式消费体验为着力点，培育打造出一批商文旅融合的洛阳消费品牌，推动洛阳成为时尚消费打卡地，带动批发、零售、住宿、餐饮业显著提升。2023年，全市批发业、零售业销售额同比分别增长0.6%、7.9%；住宿业、餐饮业营业额同比分别增长10.5%、9.5%。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 焦小喻 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    揭秘“蚯蚓腿”治疗误区，避免走入健康雷区！
    揭秘“蚯蚓腿”治疗误区，避免走入健康雷区！
    揭秘“蚯蚓腿”治疗误区，避免走入健康雷区！
        患静脉曲张的人都知道，腿部那些蜿蜒突起的“蚯蚓”，是悄然出现的，有人说那是“青筋”，其实它的学名叫“...
  • ·正式挂牌！洛阳市妇幼保健院新增两大省级新生儿筛查分中心
  • ·做肠镜检查需要注意什么？
  • ·女子子宫内多了个“小房间”，引发……
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 最新批复！开元大道将西延至宜阳界
  • 本周洛阳气温快速回升 最高气温预计达...
  • 第五届牡丹国际时装周秀场亮点提前看
  • 聚焦人工智能产业风口 伊川一企业深耕...
  • 民宿“牵手”非遗 文旅融合浇灌团结花
  • 洛阳女老板捐献造血干细胞帮助四川一...
  • 个人名下机动车的号牌可以互换？洛阳...
  • 开出“爱你”的形状！洛阳荷包牡丹露...
  • 洛阳市纪委监委：精准监督守护绿水青山
  • 涧西杨敬意老人：百余张景区门票是她...
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    国花园里牡丹开

    仙袂飘飘美人佳

    春到文博

    王城公园牡丹花开
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605