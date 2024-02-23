洛阳集中开展酒店民宿业规范提升专项行动

记者从洛阳市商务局获悉，为做好牡丹文化节期间食宿服务保障，提升酒店民宿业服务质量，洛阳市集中开展酒店民宿业规范提升专项行动。
记者从洛阳市商务局获悉，为做好牡丹文化节期间食宿服务保障，提升酒店民宿业服务质量，洛阳市集中开展酒店民宿业规范提升专项行动。
记者从洛阳市商务局获悉，为做好牡丹文化节期间食宿服务保障，提升酒店民宿业服务质量，洛阳市集中开展酒店民宿业规范提升专项行动。
据悉，专项行动开展以来，洛阳市酒店民宿业规范提升工作专班针对质价不符、治安消防、食品安全、公共卫生以及服务质量等问题进行全面检查并建立台账。另外，洛阳市还组织开展酒店民宿业经营服务管理培训，提高从业人员服务意识，提升服务能力。截至目前，全市已完成住宿业摸排统计5403家。
洛阳市商务局相关负责人表示，下一步，市酒店民宿业规范提升工作专班将强化日常管理和指导，切实提升经营管理服务水平；加强与携程、美团等平台对接，了解全市住宿业发展情况；加大高端民宿、精品民宿和连锁型旅居酒店招商引资力度，丰富住宿业态，培育旅游消费新热点。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 文/图）
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