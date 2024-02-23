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假的！洛阳警方紧急辟谣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安栾川 2024.03.26 18:38

　　昨日，“平安栾川”微信公众号发布消息称，近日，栾川公安在网络巡查中发现，有网民在某网络平台发布编造传播丢孩子的谣言。经进一步侦查，该人发布视频称“寻人启事，某地前天下午一天丢了三个女孩”的谣言，造成一定舆论影响。

网络造谣视频截图

　　获此线索后，栾川公安迅速展开调查，并核实有关信息。经查，该账号使用人张某某，为吸引流量，带货吸粉，将随手拍摄的不相关视频配上虚假文字信息发布在某短视频平台，视频发布后，引发网民点赞关注、转发，造成不良社会影响。

　　到案后，张某某对其发布虚假信息的行为供认不讳。栾川公安根据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定，依法对张某某处以行政罚款200元处罚。

　　警方提醒，互联网不是法外之地，切莫因贪图流量，或逞一时口舌之快而在网上发布不实、不当言论，蓄意歪曲事实、编造传播谣言、扰乱社会秩序的，公安机关将坚决依法处理。

　　不信谣、不传谣、不造谣，净化网络环境，打击网络谣言，需要大家共同努力！⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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