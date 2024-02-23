最新批复！开元大道将西延至宜阳界

今日洛阳市发展和改革委员会官方网站发布最新行政审批，其中关于洛阳市开元大道西延（宜阳界~马窑路）建设工程可行性研究报告获批。 今日洛阳市发展和改革委员会官方网站发布最新行政审批，其中关于洛阳市开元大道西延（宜阳界~马窑路）建设工程可行性研究报告获批。 关于洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程可行性研究报告的批复 洛发改审批〔2024〕22号 市城市建设服务中心： 你单位《关于办理洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程可行性研究审批的申请》(洛城建〔2024〕10号)等有关材料收悉，结合市住建局《关于洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程的审查意见》，经研究，批复如下： 一、为实现开元大道市区段与宜阳段道路有效连接，原则同意实施洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程，项目代码为：2403-410300-04-01-154932，项目单位为洛阳市城市建设服务中心。 二、主要建设内容及规模。本项目位于洛龙区，道路西起宜阳界现状道路，东至马窑路，全长约1155米。拟采用近远期结合的建设模式，道路规划红线宽50米，为城市主干路。本次为近期实施内容，红线宽25米，设置双向4车道。主要建设内容包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程、绿化给水工程、交通工程等。 建设总工期为12个月。 三、项目估算总投资3511万元，其中工程费用2953万元，工程建设其他费用298万元，工程预备费260万元。资金来源为市财政筹措解决。 四、项目招标请委托具有招标代理资质的中介机构按附件核准意见办理，招标公告按要求在指定媒体上发布。 五、请你单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。 附件：项目招标方案核准意见 2024年3月21日 ⑥