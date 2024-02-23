洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最新批复！开元大道将西延至宜阳界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 13:21

　　今日洛阳市发展和改革委员会官方网站发布最新行政审批，其中关于洛阳市开元大道西延（宜阳界~马窑路）建设工程可行性研究报告获批。

关于洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程可行性研究报告的批复

洛发改审批〔2024〕22号

市城市建设服务中心：

　　你单位《关于办理洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程可行性研究审批的申请》(洛城建〔2024〕10号)等有关材料收悉，结合市住建局《关于洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程的审查意见》，经研究，批复如下：

　　一、为实现开元大道市区段与宜阳段道路有效连接，原则同意实施洛阳市开元大道西延(宜阳界~马窑路)建设工程，项目代码为：2403-410300-04-01-154932，项目单位为洛阳市城市建设服务中心。

　　二、主要建设内容及规模。本项目位于洛龙区，道路西起宜阳界现状道路，东至马窑路，全长约1155米。拟采用近远期结合的建设模式，道路规划红线宽50米，为城市主干路。本次为近期实施内容，红线宽25米，设置双向4车道。主要建设内容包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程、绿化给水工程、交通工程等。

　　建设总工期为12个月。

　　三、项目估算总投资3511万元，其中工程费用2953万元，工程建设其他费用298万元，工程预备费260万元。资金来源为市财政筹措解决。

　　四、项目招标请委托具有招标代理资质的中介机构按附件核准意见办理，招标公告按要求在指定媒体上发布。

　　五、请你单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

　　附件：项目招标方案核准意见

2024年3月21日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    正式挂牌！洛阳市妇幼保健院新增两大省级新生儿筛查分中心
    正式挂牌！洛阳市妇幼保健院新增两大省级...
    正式挂牌！洛阳市妇幼保健院新增两大省级新生儿筛查分中心
        今日上午，洛阳市妇幼保健院正式挂牌“河南省新生儿遗传代谢病筛查分中心”和“河南省新生儿听力筛查分中心...
  • ·做肠镜检查需要注意什么？
  • ·女子子宫内多了个“小房间”，引发……
  • ·突发低血糖怎么办？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 市委常委会召开会议 研究全市组织、公...
  • 世界级矿山！洛钼集团全球第二大钴矿...
  • 徐衣显到中国船舶集团第七二五研究所...
  • 破解“如厕难”！洛邑古城景区内部与...
  • 曝光！洛阳这17家单位存在火灾安全隐患
  • 本周洛阳气温快速回升 最高气温预计达...
  • 最新批复！开元大道将西延至宜阳界
  • 春雨润花别样美【组图】
  • 第五届牡丹国际时装周秀场亮点提前看
  • 抢抓RCEP红利！洛阳海关推动超7.6亿元...
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    王城公园牡丹花开

    仙袂飘飘美人佳

    春到文博

    春花烂漫
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605