个人名下机动车的号牌可以互换？洛阳警方：满足这些条件即可

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：个人名下两台机动车的号牌号码可以互换吗？如果可以要怎么办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：个人名下两台机动车的号牌号码可以互换吗？如果可以要怎么办理？

市公安局回复：同一机动车所有人名下机动车的号牌号码需要互换，符合以下情形的，可以向登记地车辆管理所申请变更登记。

1.两辆机动车在同一辖区车辆管理所登记；

2.两辆机动车属于同一号牌种类；

3.两辆机动车使用性质为非营运。

机动车所有人应当确认申请信息，提交机动车所有人身份证明、两辆机动车的登记证书、行驶证、号牌。申请前，应当将两车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。

车辆管理所应当自受理之日起一日内，审查提交的证明、凭证，在机动车登记证书上签注变更事项，收回两车的号牌、行驶证，重新核发号牌、行驶证和检验合格标志。

同一机动车一年内可以互换变更一次机动车号牌号码。如有疑问可拨打65950388进行咨询，感谢您的留言！

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