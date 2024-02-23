创新社教形式 博物馆成“第二课堂”

制作一本“古籍”、修复一件陶器、绘制一幅牡丹扇面……每逢节假日、传统节气，在洛阳大大小小的文博场所里，时常能看到孩子们在相关人员的带领下“玩儿”得不亦乐乎。随着社会公共教育活动(简称社教活动)形式不断创新，如今，博物馆已成为青少年的“第二课堂”。

开栏语

“历史是最好的教科书。”“一个博物馆就是一所大学校。”全国两会期间，习近平总书记再次指出要“发挥好博物馆的教育功能”。在拥有百余座博物馆的洛阳，博物馆如何更好发挥教育功能？自即日起推出《博物馆 大学校 厚植文化自信》栏目，让我们一起品味博物馆里的文化大餐。

制作一本“古籍”、修复一件陶器、绘制一幅牡丹扇面……每逢节假日、传统节气，在洛阳大大小小的文博场所里，时常能看到孩子们在相关人员的带领下“玩儿”得不亦乐乎。随着社会公共教育活动(简称社教活动)形式不断创新，如今，博物馆已成为青少年的“第二课堂”。

文博资源转化为多元教材

“孩子们，这是一件古代小朋友的玩具——铜鸠车，它整体铸造成一只斑鸠造型……”近日，在洛阳博物馆举办的一场社教活动中，研学导师带领孩子们与博物馆内的“小动物”来了次“亲密互动”。在研学导师的引导鼓励下，孩子们依次找出了藏在博物馆文物中的大象、龙、兔等动物，并做出与小动物有关的黏土画。

这是洛阳博物馆结合馆藏文物特色，编制开发的“洛博里的小动物”社教课程。除此之外，该博物馆还推出有“藏在博物馆里的春天”“触摸北魏印迹之手绘‘永宁’”“穿越夏商周畅玩青铜时代”等社教活动，将文博资源变成多元教材，让孩子们在玩乐中爱上历史文化。

汉服在青少年中越来越流行，它有哪些奥秘？看准了孩子们的兴趣所在，洛阳民俗博物馆精心挑选馆藏的传统服饰，推出“肩膀上的云朵——中国传统服饰云肩”“花开民俗”等社教课程，满足大家对传统文化的好奇心。

采访中，记者了解到，在文旅融合的大背景下，洛阳多家博物馆已开始广泛与社会机构、学校合作，深入挖掘、阐释文博资源。未来，将有更多有趣的社教课程供广大青少年选择。

红色故事滋养时代新人

近日，八路军驻洛办事处纪念馆推出了自主研发的“洛八办·探寻革命遗址”主题系列社教活动。洛阳市双语实验学校(洛浦校区)的师生成为首场红色主题社教活动的体验者。

该社教活动分为变身“小小八路军”聆听革命事迹、体验“小小讲解员”讲述红色故事、创意马克杯制作、参观纪念馆4个环节。活动现场，孩子们换上“八路军”的服装，在一个个生动的党史故事中，感受先烈们艰苦朴素的优良作风、坚定无畏的精神信念。

八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人介绍，本次活动在策划之初就明确了“研而有学 学之有趣”的基本要求，在课程内容规划和提炼之外，还开发了配套课程手册、手作绘制体验及各类教育文创产品，大大增加了课程的趣味性和互动性。未来，该纪念馆将持续策划打造系列精品社教活动，以“分众+多元”的方式，不断提升纪念馆的社会教育功能。

在中共洛阳组诞生地纪念馆，从今年1月至3月，依托红色文化资源开展的社教活动已有10余场，共吸引400余名青少年参与。该纪念馆相关负责人介绍，为拉近历史与孩子们间的距离，课程设计与当前流行的文化元素紧密结合，用与时俱进的精神“营养餐”，帮助青少年成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

线上活动打破时空局限

多姿多彩的历史文化遗产，蕴藏着中华民族的卓越智慧和共同记忆，如何让它们惠及更多人群？随着直播和小视频的兴起，洛阳多家博物馆利用线上社教活动打破时空局限，让身在外地的网友也能感受古都历史文化的魅力。

在二里头夏都遗址博物馆，“小夏在线”短视频保持稳定更新，开创至今累计播放20期，已成为河南地区具有一定影响力的线上博物馆文化品牌。近日，该博物馆还与“掌上洛阳”客户端共同推出“从二里头到殷墟，探秘中国最早的两大王朝”直播，与央视频联合推出“文脉千年回响——融媒体特别策划”等直播，吸引众多网友关注。

此外，结合二十四节气，洛阳博物馆、洛阳周公庙博物馆等都制作了颇具地方特色的短视频，为大家讲述传统文化中蕴含的人文知识。洛阳关林管理处立足关公文化、三国文化，也尝试推出多场线上直播活动，在网络上收获好评无数。

市文物局相关负责人表示，博物馆不仅是文物收藏、研究、展示的场所，也是大家接受终身教育的好地方，文博系统将积极尝试把文物背后的故事转化为更加生动的社教活动，浸润更多人的心灵。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图）