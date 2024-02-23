民宿“牵手”非遗 文旅融合浇灌团结花

“这个是传统竹编的六角孔编法，这个是梯形编法，咱们民宿里就有现成的材料，有兴趣的游客可以体验一下，动手编个小船。”近日，在栾川县重渡沟生态旅游建设示范区重渡社区竹隐山房民宿，民宿管家张杏巧热情地向房客介绍非遗竹编工艺。

非遗主题民宿里的竹编产品

“这个是传统竹编的六角孔编法，这个是梯形编法，咱们民宿里就有现成的材料，有兴趣的游客可以体验一下，动手编个小船。”近日，在栾川县重渡沟生态旅游建设示范区重渡社区竹隐山房民宿，民宿管家张杏巧热情地向房客介绍非遗竹编工艺。

近年来，栾川县重渡社区深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，大力发展乡村旅游，以旅游业高质量发展推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

文化认同是最深层次的认同，是民族团结之根、民族和睦之魂。重渡社区在打造民宿集群时，将非遗等中华传统文化融入现代化住宿场景，让游客在拥有舒适住宿空间的同时，享有多样的传统文化体验。

“以前，民宿经营者都比谁家床位多。从长远来看，这样可不行。”栾川县重渡沟旅游管理服务协会秘书长郑云峰介绍，针对这一问题，协会联合景区及社区，以打造乡村精品民宿为抓手，推动重渡沟乡村旅游转型升级。

“好的民宿除了能让游客把风景带回去，还要能把文化带回去。”郑云峰介绍，首批民宿在进行改造时，景区出台相应优惠措施，并鼓励居民聘请专业设计师，将中华传统文化和本土特色文化融入居住空间。

“重渡沟竹子多，我家最早就是做竹编的，所以选择了竹编主题。”张杏巧说，游客可以在这里品竹叶香茗、吃竹笋烩菜、享竹编体验、买竹编制品。

重渡社区居民郑芳芳则将端午文化作为民宿主题。“我们栾川的粽子就是槲包，前院里的槲树已经露出小芽尖了，过不了多久，就可以包槲包了。”她指着大厅里体验区的各色香料侃侃而谈，“还可一年四季让游客体验做香包。”

体验做香包

房前有溪，屋后有山。翠竹房舍间，古老非遗穿越千年走近游客，技艺展演、手工课程等让文化体验感“拉满”。截至目前，重渡社区非遗主题民宿涵盖剪纸、豆腐、槲包、竹编、中药、绳结等主题，通过联动设计形成旅游路线，还有非遗手工艺、非遗小吃、非遗演艺、非遗体验等系列活动，于无形中“滋养”大众对中华文化的内在认同，铸牢中华民族共同体意识。

洛阳市民族宗教事务局相关负责人表示，旅游业是促进经济增长的重要引擎，是促进各民族交往、交流、交融的重要平台。洛阳将持续深入推进中华优秀传统文化资源合理利用，依托众多旅游景区和文博场所串联特色文旅资源，让游客在游玩中感受民族多元文化魅力，在交往、交流、交融中构筑中华民族共有精神家园。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王欢欢 王琼琼 文/图）