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以人大工作出彩为洛阳全局精彩赋能加力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 08:24

　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了市委重要会议精神，研究了市人大常委会关于“积极应对人口老龄化加快发展养老服务”联动监督、洛阳市人民代表大会代表议案办理办法、市人大常委会“监督质效提升年”及市人大常委会机关干部量化考评办法、关于规范外出学习调研活动等工作。

　　李保国强调，全市人大干部和各级人大代表要切实转变思维观念、探求有效方法，把准大局大势，找准人大各项工作发力点、出彩点，积极投身人大事业，以人大工作出彩为洛阳全局精彩赋能加力，为加快现代化洛阳建设重振洛阳辉煌贡献智慧和力量。要压实党建与业务工作双重责任，完善科学合理的量化考核评价体系，持续营造争先创优良好氛围，以有力有效“新动能”充分激发市人大常委会干部职工干事创业、担当作为的积极性主动性创造性，推动形成“有为者有位、能干者能上、优秀者优先”的用人导向和风清气正的干事氛围，为新时代人大工作高质量发展提供有力保障和坚强支撑。要深度研究工作，积极探索研究人大监督规律，创新监督方式，健全监督制度体系，扎实开展“监督质效提升年”活动，持续完善联动监督机制，精准查摆各方面问题，持续整改落实、跟踪问效，统筹推进人大监督工作创新求效、走深走实。要提升代表议案建议办理质效，建立完善办理机制，全面压实各方责任，适时开展代表议案建议办理“回头看”工作，切实推动群众关心关注、制约经济社会发展的重点难点问题有效解决。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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