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洛阳女老板捐献造血干细胞帮助四川一名等待15年的血液病患者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 08:31
侯惠巧在捐献造血干细胞

　　“我捐献的造血干细胞，应该已经输入他的体内，希望他尽快康复。”24日，偃师区80后装修公司女老板侯惠巧难掩激动，向记者讲述了她的救人历程。

　　被病痛折磨15年，患者来信感谢

　　一周前，侯惠巧收到洛阳市红十字会转交的一份四川患者的来信。信中部分内容如下——

　　亲爱的恩人，您好！我是您救助的患者，您无私捐献造血干细胞，使我有了重生机会，我和我的家人对您充满无尽的感激与敬意。

　　2009年，我被确诊患有再生障碍性贫血，至今已有15年之久。自我初中毕业以后，我的生活里充满了无尽的检查和数不清的药物，每次治疗都是一段痛苦的回忆，这使我对未来失去了信心。

　　是您，给了我重新拥有健康身体的机会，更给我们这个家庭带来希望。虽然我不知道您的名字，也不知道您的模样，但在我心中，您已是我最亲近的人了。您的善举，也让我学会了感恩和珍惜。

　　希望以后有机会，我能将您的这份爱心继续传递下去，给其他人也提供力所能及的帮助，做一个对他人、对社会有帮助的人，不负您的恩情。

　　纸短情长，万分感谢。

　　她常年参与公益活动，后悔没能早一些捐献

　　40岁的侯惠巧在偃师区从事家装生意，2004年就开始参加无偿献血活动。此外，她还是偃师公益顺风车协会副会长，常年坚持参与爱心公益活动。

　　3年前，她在无偿献血活动中了解到捐献造血干细胞的知识，并志愿加入中国造血干细胞捐献者资料库。去年11月，她接到市红十字会通知，得知自己和四川一名血液病患者初配成功。

　　“我同意捐献，并且希望早日捐献。非血缘关系之间的造血干细胞配型成功率只有十万分之一，这是多么奇妙的缘分，我像是又多了一位血脉相连的‘亲人’。”侯惠巧说，她后悔没能早些加入造血干细胞捐献者资料库，“如果我再早一些捐献，他就会拥有更多精彩人生。”

　　爱美的她原本要减肥，为救人毅然主动增重

　　为了这次捐献，侯惠巧付出了太多。

　　侯惠巧原本准备减肥，但是，当她得知捐献者不能过瘦，否则会影响捐献时，她毅然主动增重，并开始加强锻炼，以更健康的状态去捐献。

　　在捐献前，侯惠巧须提前一周住院体检并打动员剂，她便放下了生意。“眼下正值装修旺季，虽说赚钱是大事，但比起这些，救人更重要。”她说。

　　然而，就在她要住院体检时，她1岁多的小儿子突发疾病住院，她的丈夫独自担起了照看孩子的重担。“救人要紧。”侯惠巧说。

　　3月22日，侯惠巧在市中心医院经过5个小时采集，成功捐献造血干细胞296毫升，成为河南省第1360例、洛阳市第54例造血干细胞捐献者。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李桂锋 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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