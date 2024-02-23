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洛阳市纪委监委：精准监督守护绿水青山
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 08:17
嵩县陆浑湖畔文旅露营地(资料图片)

　　眼下，河洛大地春意盎然，伊洛河畔草木抽芽，花儿绽放，荒野水沟变成生态游园……生态红利变为民生福利的背后，离不开全市各级纪检监察机关的监督护航。

　　近年来，市纪委监委坚持以政治监督为引领，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕黄河流域生态保护和高质量发展，紧盯生态环保领域突出问题，分类型、分重点进行“点对点”精准监督，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化，用铁纪守护绿水青山。

　　市纪委监委以压实各级各部门主体责任和监管职责为切入点，发挥“室组地”联动力量，综合运用清单交办、集中监督检查等方式，持续提升监督质效。驻市生态环境局纪检监察组督促该局全面履行主体责任，加强水环境基础设施建设，加快入河排污口溯源整治，巩固黑臭水体治理成果，实现问题动态“清零”。偃师区纪委监委围绕矿山生态修复、荒山造林等重点工作，对环保、林业、自然资源等职能部门履行生态环境保护责任等情况开展督查问效。涧西区纪委监委重点察访村居河道、垃圾堆放点、养殖区等易脏乱差区域，为改善农村人居环境、绘就和美乡村新画卷夯实基础。

　　黄河是洛阳重要的生态屏障，监督推进黄河流域生态保护和高质量发展是全市各级纪检监察机关的重要政治责任。孟津区纪委监委建立人员联动、线索联商、信访联办、案件联查、问题联解的“五联”工作机制，制定对点定界、逐点监督、定点督改“三步工作法”，确保“监督链”各环节有效发挥作用。新安县纪委监委开展“保护母亲河 助力新发展”专项监督，推动96处3万亩废弃矿山和尾矿库区实施覆土恢复和生态修复，让沿黄“绿廊”连成片、沿黄“绿色”成屏障。

　　良好的生态环境是最普惠的民生福祉。栾川县在争当践行“两山”理论示范县上持续发力，该县纪委监委建立健全协同联动监督机制，紧盯县内生态环境、河长林长制、耕地保护等重点事项，对环评审批、监管执法、资金项目等重点领域进行点题监督，以生态“含绿量”提升发展“含金量”。

　　嵩县纪委监委围绕做好陆浑湖大文章，健全统筹协调、监督联动、线索处置三项机制，督促整治专班及职能部门扛牢责任，以高质量监督为“山城”向“湖城”转变清障护航。汝阳县纪委监委聚焦河岸整治、控源截污、生态绿化、景观提升等重点内容，助力大步湾生态景区蝶变升级，使其成为远近闻名的“网红打卡地”。

　　生态底色越亮，高质量发展成色才越足。市纪委监委相关负责人表示，将聚焦生态环保这一“国之大者”，紧盯重点项目、环保督察及巡视巡察反馈意见整改落实情况等重大政治任务，全面贯彻山水林田湖草沙一体化保护和系统治理理念，以强有力监督推动生态环境保护治理持续向好，让河洛大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更美好。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 闫雅静 庞敏）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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