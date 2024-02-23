涧西杨敬意老人：百余张景区门票是她“在路上”的见证

百余张旧门票、历时30多年，家住涧西区武汉路街道武汉路社区的杨敬意老人，喜欢收集各类门票，其中以洛阳景区的门票居多。

杨敬意展示她收集的景区门票

百余张旧门票、历时30多年，家住涧西区武汉路街道武汉路社区的杨敬意老人，喜欢收集各类门票，其中以洛阳景区的门票居多。这些门票不仅记录着杨敬意几十年的旅游经历，也生动展示了洛阳景区几十年来的发展和变化。

“这是我的宝贝，是我‘在路上’的见证。”18日，记者见到了杨敬意，一本泛黄的笔记本里收藏着从20世纪90年代至今，百余张大小不一、形式各异的景区门票。

在这百余张门票中，有类似邮票的，有明信片样式的，还有电子游览券形式的……“起初旅行是目的，但去的景区多了，门票也多了，激发了我的收藏兴致。”杨敬意说。

她回忆说，20世纪90年代初期，她首次去养子沟景区时还没有退休，“那时候，我们排好队在窗口前等待，工作人员在一张张邮票大小的门票上盖上时间章之后，再交到我们手中。检票时，只有盖了章的门票才能通过”。几十年间，她去过很多次养子沟，门票从最开始的明信片样式，变成了电脑直接打印的电子游览券。

说起旅行的感受，杨敬意感慨地说，第一次去养子沟她走的是土路，住的是民房。如今，景区道路越来越宽，景区环境越来越好。

“景美了，人也富了！”杨敬意兴奋地说，几十年来，她一直光顾养子沟的一家农家乐，切切实实地感受到了乡村的变化。去年，她再次来到这家农家乐，发现农家乐已变为民宿，还引入了酒吧驻唱等年轻人喜欢的业态。

门票见证了她的旅行历程。杨敬意说，平时，她经常与孙辈一起翻看这些发黄的旧门票。30多年来，她曾去过西安、山西、广西、山东、上海、北京、澳门、香港等地，跑遍了大半个中国欣赏美景。

“如今已经进入电子时代，未来纸质门票也可能消失，这些纸质门票更显珍贵。”杨敬意说，走了那么多路，去过那么多景点，每次翻开笔记本，她都能感受到家乡日新月异的变化。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王春艳 文/图）