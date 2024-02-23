九旬老人丁文俊：一枚“五好职工”奖章 记录人生高光时刻

每个人都有属于自己的高光时刻，九旬老人丁文俊的高光时刻发生在1963年。

丁文俊将奖章佩戴于胸前

每个人都有属于自己的高光时刻，九旬老人丁文俊的高光时刻发生在1963年。当时，丁文俊因工作出色获得了一枚“五好职工”奖章，市里召开大会予以表彰。如今，丁文俊仍珍藏着这枚在他人生最美好、最精彩阶段获得的奖章。近日，记者来到丁文俊家里，听老人讲述了这枚“五好职工”奖章背后的故事。

1958年，在洛阳耐火材料厂筹建前夕，丁文俊听说了招工的消息，就报了名。他记得，新安县有四五十个人考试，仅有3个人通过，他就是其中之一。就是这次招工考试，改变了丁文俊的命运。

1961年，丁文俊转正。不久，他又接到厂里安排的一项重要任务——设计流量孔板。后来，他正是靠设计流量孔板获得了市里颁发的“五好职工”奖章。

丁文俊说，流量孔板的设计工作看似简单，实则难度很大，需要综合考虑当地的海拔、平均气温、湿度等因素。为高质量完成厂里交办的这项任务，丁文俊一边到其他厂矿参观学习，一边捧着专业书籍研究，根据书里介绍的流量孔板的设计原理进行设计。

“那段时间，我每天趴在桌子上画图纸设计、计算，数字精确到小数点后面4位至8位。”丁文俊说，经过约1年的努力，他的设计方案出炉，提交并获得通过，加工安装好后，经受住了实践的检验。

丁文俊珍藏多年的奖章

1963年，市里在西工区东方红广场召开万人大会，对“五好职工”进行表彰。丁文俊领到“五好职工”奖章时，很多人向他表示祝贺，他也迫不及待地将奖章佩戴在胸前。

除了获得市里颁发的“五好职工”奖章，丁文俊还受到厂里的隆重表彰，在表彰大会结束后，他和其他先进代表围绕厂里的生活区转了一圈。

此外，厂里还破例将丁文俊从一级工直接升为三级工，工资也涨了不少。那个年代，大厂里的工人分为一级工、二级工和三级工，每升一级意味着待遇上了一个台阶。

丁文俊说，洛阳耐火材料厂是国家“一五”时期156个重点项目之一，是国家为发展冶金工业自行设计、自行建设的第一个大型耐火材料厂，是新中国耐火材料工业的摇篮，他在这里度过了人生最美好、最精彩的一段时光，留下了很多美好的回忆。

“这枚奖章见证了我人生的高光时刻。”丁文俊说，每当看到这枚奖章，他就回想起车间里热火朝天的生产场景和同事们熟悉的面庞，这枚奖章是他最重要的信物，将来会传给下一代。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）