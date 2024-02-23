抢抓RCEP红利！洛阳海关推动超7.6亿元商品出口享惠

25日，记者从洛阳海关获悉，RCEP生效以来，洛阳海关已为全市45家出口企业签发RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)证书1456份，推动货值超7.6亿元商品享惠。

25日，记者从洛阳海关获悉，RCEP生效以来，洛阳海关已为全市45家出口企业签发RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)证书1456份，推动货值超7.6亿元商品享惠。

作为当今世界涵盖人口最多、经贸规模最大的自由贸易协定，RCEP降低了成员国之间跨境贸易的关税成本。自2022年以来，洛阳抢抓RCEP关税减让政策红利，不断强化区域产业链、供应链韧性，共为50大类商品发放签证。

其中，按签证份数计，排名前五的商品依次为人造刚玉、铝箔、耐火砖、碳化物和鞋靴，总份数占比80.7%；按签证金额计，排名前五的商品依次为铝箔、耐火砖、人造刚玉、碳化物和铜箔，总金额占比82%；按签证目的国计，签往日本、澳大利亚和新西兰的证书份数最多，占比分别为98.3%、0.6%和0.5%。

据统计，2023年洛阳对RCEP其他成员国出口货值62.4亿元，较协定生效前的2021年增长16.4%，占全市出口比重达32.1%。

为进一步确保RCEP高质量实施，后续洛阳海关将持续以行业动态和企业需求为导向，锚定重点企业开展精准帮扶。梳理应享惠未享惠、未充分享惠的企业及商品名录，大力推广“智享惠”服务平台应用，个性化推送享惠信息及税率政策建议；全面推广原产地证书自助打印、智能审核、取消原产地企业备案等业务改革，进一步提升企业享惠便利化水平；加大经核准出口商培育力度，推动高级认证企业、经核准出口商“双资格”同步培育，不断为外贸高质量发展提供新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）