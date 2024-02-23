洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

曝光！洛阳这17家单位存在火灾安全隐患
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 19:01

　　近期，洛阳市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其立即整改。

　　洛阳天宏酒店管理有限公司

　　隐患：一层厨房未设置温感探头，区域控制柜主机主备电故障；无消防安全制度，消防档案资料不符合要求，逐级和岗位消防安全责任制不健全；未按规定组织防火检查及时消除火灾隐患。

　　洛阳城市印象商务酒店管理有限公司

　　隐患：日常巡查检查记录填写不规范；灭火应急预案未明确到个人；一层西侧放置大量杂物；一层管道井放置易燃的杂物；七层控制柜部分电器线路未穿防火阻燃管保护；楼顶稳压泵房内放置杂物，电线杂乱；顶层电梯房感烟探测器漏保护；五层东侧应急广播未保持完好有效(不响)；抽查六层房间内电视未显示消防提示开机画面。

　　老城区阿喵美容美甲店

　　隐患：该单位的营业大厅使用易燃可燃材料装饰。

　　瀍河区第四幼儿园翰林分园

　　隐患：一楼至三楼南侧窗户设置影响逃生的铁栅栏。

　　洛龙区龙城双语初级中学(金城寨校区)

　　隐患：消防控制室主机存在故障点；控制室无人值班；消防水泵无法启动。

　　洛阳马约索夫面小吃服务店

　　隐患：部分电器线路未穿防火阻燃管保护。

　　伊滨区咖秀网吧

　　隐患：缺少火灾自动报警系统；缺少排烟窗；与二楼场所未进行防火分隔。

　　孟津区亚威金地家园小区

　　隐患：车辆占用消防车通道；电动车飞线充电。

　　洛阳市慧峰艺术培训中心有限公司

　　隐患：一楼东侧教室窗户设置防盗窗，影响逃生和灭火救援。

　　偃师区富圈酒业商行

　　隐患：店内部分电器线路敷设不符合规定；店内有人员住宿。

　　新安县东都大汤包

　　隐患：使用易燃可燃物装饰屋顶；电动车违规充电。

　　洛宁县城区碧珍副食门市

　　隐患：该场所内西北侧上方墙壁部分电器线路未穿防火阻燃管保护。

　　洛阳香樟树酒店管理有限公司

　　隐患：公共聚集场所使用易燃可燃材料装修、装饰。

　　伊川县宁仁大药房

　　隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志，消火栓被遮挡。

　　洛阳创海市场综合服务有限公司

　　隐患：该单位六号楼二楼外窗上设置影响逃生的防盗窗。

　　栾川县鸾旅酒店管理有限公司

　　隐患：营业区一楼疏散指示标志损坏。

　　汝阳县天悦文具店

　　隐患：店内存在住人现象；疏散通道堆放杂物；未安装安全出口指示标志、应急照明灯。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    做肠镜检查需要注意什么？
    做肠镜检查需要注意什么？
    做肠镜检查需要注意什么？
        检查前2天应以低渣半流饮食为主，如瘦肉、蛋类、面条等，前1天进行无渣全流饮食，如米粥、米汤等，禁止食用...
  • ·女子子宫内多了个“小房间”，引发……
  • ·突发低血糖怎么办？
  • ·健康快讯：洛阳市中医院代谢疾病减重治疗多学科协作（MDT）门诊即将开诊
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳三个牡丹观赏园门票价格公布！这...
  • 洛阳数字经济发展再添“华为动力”
  • 生态伏牛1号旅游公路修到村口 汝阳县...
  • 最高28℃！本周洛阳气温逐步上升
  • 赏牡丹 品国色
  • 干惊天动地事，做隐姓埋名人 ——李俊...
  • 涧西区洛外社区：牡丹风筝“飞”进公...
  • 挖野菜被困河心小岛 洛阳民警消防队员...
  • 考古盲盒助农增收
  • “85后”王皓从上海回洛创业 用创意讲...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    王城公园牡丹花开

    仙袂飘飘美人佳

    春到文博

    春花烂漫
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605