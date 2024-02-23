曝光！洛阳这17家单位存在火灾安全隐患

近期，洛阳市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其立即整改。 近期，洛阳市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其立即整改。 洛阳天宏酒店管理有限公司 隐患：一层厨房未设置温感探头，区域控制柜主机主备电故障；无消防安全制度，消防档案资料不符合要求，逐级和岗位消防安全责任制不健全；未按规定组织防火检查及时消除火灾隐患。 洛阳城市印象商务酒店管理有限公司 隐患：日常巡查检查记录填写不规范；灭火应急预案未明确到个人；一层西侧放置大量杂物；一层管道井放置易燃的杂物；七层控制柜部分电器线路未穿防火阻燃管保护；楼顶稳压泵房内放置杂物，电线杂乱；顶层电梯房感烟探测器漏保护；五层东侧应急广播未保持完好有效(不响)；抽查六层房间内电视未显示消防提示开机画面。 老城区阿喵美容美甲店 隐患：该单位的营业大厅使用易燃可燃材料装饰。 瀍河区第四幼儿园翰林分园 隐患：一楼至三楼南侧窗户设置影响逃生的铁栅栏。 洛龙区龙城双语初级中学(金城寨校区) 隐患：消防控制室主机存在故障点；控制室无人值班；消防水泵无法启动。 洛阳马约索夫面小吃服务店 隐患：部分电器线路未穿防火阻燃管保护。 伊滨区咖秀网吧 隐患：缺少火灾自动报警系统；缺少排烟窗；与二楼场所未进行防火分隔。 孟津区亚威金地家园小区 隐患：车辆占用消防车通道；电动车飞线充电。 洛阳市慧峰艺术培训中心有限公司 隐患：一楼东侧教室窗户设置防盗窗，影响逃生和灭火救援。 偃师区富圈酒业商行 隐患：店内部分电器线路敷设不符合规定；店内有人员住宿。 新安县东都大汤包 隐患：使用易燃可燃物装饰屋顶；电动车违规充电。 洛宁县城区碧珍副食门市 隐患：该场所内西北侧上方墙壁部分电器线路未穿防火阻燃管保护。 洛阳香樟树酒店管理有限公司 隐患：公共聚集场所使用易燃可燃材料装修、装饰。 伊川县宁仁大药房 隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志，消火栓被遮挡。 洛阳创海市场综合服务有限公司 隐患：该单位六号楼二楼外窗上设置影响逃生的防盗窗。 栾川县鸾旅酒店管理有限公司 隐患：营业区一楼疏散指示标志损坏。 汝阳县天悦文具店 隐患：店内存在住人现象；疏散通道堆放杂物；未安装安全出口指示标志、应急照明灯。 （洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）