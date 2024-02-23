洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关化妆品安全！洛阳12315发布最新提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 19:01

　　进入春季，洛阳不少市民的皮肤会变得敏感，使用化妆品也可能出现过敏等情况。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，近期因为化妆品导致的消费纠纷数量较平时有所增加。

　　“2月底，我通过电商平台购买了一套护肤品，没用两次脸上就出现了溃烂的情况。”3月初，市民王女士拨打12315求助。她说，自己怀疑化妆品存在质量问题导致皮肤过敏，由于这家店铺位于西工区的一家商贸有限公司，于是便找到商家要求退货退款却被拒绝。执法人员接到投诉后，和王女士一起到商家进行调查，发现对方销售的同一品类化妆品产品标志齐全，而且也可以查到供货商、票据等信息，但是考虑到王女士的情况属实，在组织双方进行行政调解后，商家为王女士办理了退货退款。

　　和王女士情况类似的还有偃师区的丁女士。本月初，她在一家化妆品销售店花费648元购买了一套护肤品，使用之后脸上却出现了严重的过敏情况。丁女士找到商家沟通，对方为她更换了一套全新的同款护肤品，可是刚使用一次又出现了过敏情况。执法人员经过调查，商家售卖的化妆品溯源可查。可是因为丁女士确实无法再使用这套护肤品，经过执法人员调解，商家同意退货退款。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人说，根据《化妆品监督管理条例》第三十八条的规定，“化妆品经营者应当建立并执行进货查验记录制度，查验供货者的市场主体登记证明、化妆品注册或者备案情况、产品出厂检验合格证明，如实记录并保存相关凭证。”因此，化妆品经营者应履行责任，建立并执行进货查验记录制度，做到所售化妆品可溯源，一旦遇到消费纠纷，应积极与消费者协商化解矛盾。所以，消费者购买化妆品后，如果发现商品存在质量问题或者实际情况与商家描述不符，可以要求退货，但是需要遵守相关退货政策。

　　该负责人提醒，一般情况下，化妆品在没有拆封、不影响二次销售情况下，退货会比较快捷。建议消费者选择正规厂家生产的化妆品，不要盲目追求“网红”商品，更不要购买“三无”商品。购买化妆品尤其是之前没有用过的品牌时，最好让商家提供一些试用装，试用没问题的话再拆封正装。使用过程中，要按照说明书的方法和规定次数使用，如果出现过敏情况，应立刻停止使用，情况严重者及时到医院就诊。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    做肠镜检查需要注意什么？
    做肠镜检查需要注意什么？
    做肠镜检查需要注意什么？
        检查前2天应以低渣半流饮食为主，如瘦肉、蛋类、面条等，前1天进行无渣全流饮食，如米粥、米汤等，禁止食用...
  • ·女子子宫内多了个“小房间”，引发……
  • ·突发低血糖怎么办？
  • ·健康快讯：洛阳市中医院代谢疾病减重治疗多学科协作（MDT）门诊即将开诊
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳三个牡丹观赏园门票价格公布！这...
  • 洛阳数字经济发展再添“华为动力”
  • 生态伏牛1号旅游公路修到村口 汝阳县...
  • 最高28℃！本周洛阳气温逐步上升
  • 赏牡丹 品国色
  • 干惊天动地事，做隐姓埋名人 ——李俊...
  • 涧西区洛外社区：牡丹风筝“飞”进公...
  • 挖野菜被困河心小岛 洛阳民警消防队员...
  • 考古盲盒助农增收
  • “85后”王皓从上海回洛创业 用创意讲...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    王城公园牡丹花开

    仙袂飘飘美人佳

    春到文博

    春花烂漫
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605