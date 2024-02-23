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年度最具投资潜力目的地！栾川荣获民宿界的“奥斯卡”奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.03.25 16:08

　　近日，在第三届全国民宿产业发展大会暨借宿大会第八届黑松露奖颁奖盛典暨庐山民宿产业发展大会上，栾川县入选第八届黑松露奖年度最具投资潜力目的地。

　　第八届黑松露奖年度最具投资潜力目的地

栾川县

　　中国民宿榜黑松露奖

　　“中国民宿榜黑松露奖”原名“中国民宿榜榜单”，于2017年由国内知名民宿品牌运营商“借宿”首次发起，通过全国资深民宿客、民宿践行者及生活旅行媒体人士对民宿的资源禀赋、区位交通、设施配套、设计美学、生活方式、在地人文、美食体验等评审产生，被誉为国内民宿品牌的“奥斯卡”。

民宿发展

　　近年来，栾川县立足山区生态和旅游资源优势，把民宿经济作为县域特色主导产业来抓，创新实施“百村千宿”行动计划，计划通过3至5年时间，打造10个高端旅游民宿集聚区、30个高端旅游民宿集群、精品民宿达1000 家以上，着力叫响“东有莫干山、西有老君山”民宿品牌。目前，全县布局老君山、重渡沟、龙峪湾和县城区四大民宿板块，打造有朵云、官地溪谷、瑞玺·叶星訸等特色宿集5处，建成精品民宿150余家，携程度假农庄、裸心、开元观堂、斯维登度假公寓等头部品牌相继落地栾川。

　　在推进民宿产业发展中，着力把民宿经济发展成为综合经济，坚持规划先行、运营前置，强化业态融合、要素保障，先后出台项目用地、金融扶持、冬季供暖、运营奖励等激励政策，为民宿产业发展注入“源头活水”；建成全省首个集布草共享、耗材供应、设计赋能、金融服务等于一体的“百村千宿”旅游用品一站式体验中心，有效保障民宿经营品质；积极探索“民宿+”模式，推动非遗、农产、手工艺、剧本娱乐进民宿，通过搭建新场景、丰富新业态，为游客提供更具个性化、更有特色的沉浸式生活体验，民宿产业已成为栾川践行“两山”理论、全面推进乡村振兴生动实践。

　　目前栾川已经形成“游奇境栾川、住栾川山居、品栾川味道、购栾川印象、讲栾川故事”全产业深度融合发展格局，全域旅游产业链日臻完善，栾川入选“最具投资潜力目的地”可谓实至名归。

　　栾川因传说远古时期鸾鸟群栖于此而得名，地处豫西伏牛山腹地，位于洛阳、南阳、三门峡3市交界处，面积2477平方公里，境内中山、低山、河谷、沟川等不同地貌形态错综交织，海拔高度在450米到2212米之间，49%面积在海拔1000米以上，素有“四河三山两道川，九山半水半分田”之称。

　　栾川是生态资源大县。全县林地面积318.2万亩，森林覆盖率83.51%，绿化率85.05%，均居河南省第一位；环境空气优良天数常年保持在330天以上，有“中原肺叶”之称，在全省率先实现环境空气质量二级达标，是全省首个国家生态文明建设示范县和国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。栾川是旅游资源大县。目前已开发有老君山、鸡冠洞2个国家AAAAA级景区，龙峪湾、重渡沟、伏牛山滑雪场、养子沟、抱犊寨、天河大峡谷、王府竹海、竹海野生动物园8个国家AAAA级景区，是中原地区重要的生态旅游热线和休闲度假胜地，是首批中国旅游强县、国家级旅游业改革创新先行区和国家全域旅游示范区。栾川是工矿资源大县。矿产资源丰富，主要有钼、钨、金、铁、铅、锌等50余种。其中已探明钼金属储量628.7万吨，居世界第一位，钨金属储量175.4万吨，是全国第一钼、钨生产大县，被誉为“中国钼都”。

　　近年来，栾川县深入实施“生态立县、创新活县、旅游富县、产业强县”战略，围绕“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，立足自身得天独厚的文旅资源优势，以推动“文旅文创成支柱”为目标，持续深化旅游业供给侧结构性改革，赋能全县文旅产业转型升级，文旅经济呈现出迅猛发展的良好势头。2023年接待游客1505.14万人次，旅游综合收入105.79亿元，同比分别增长10.52%、8.52%,旅游业已成为强县富民的支柱性产业。先后荣获中国旅游强县、全国休闲农业与乡村旅游示范县、全国旅游业改革创新先行区、国家级全域旅游示范区、首批全国文化产业赋能乡村振兴试点、全国旅游综合实力百强县、中国县域旅游综合竞争力百强县、河南省文化和旅游消费示范县等荣誉。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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