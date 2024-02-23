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世界级矿山！洛钼集团全球第二大钴矿山达产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 16:48

　　洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，企业在刚果(金)投资的TFM混合矿项目日前成功达产，标志着这一全球第二大钴矿山全面投入运营，洛钼集团世界第一大钴生产商地位再次得到巩固。

　　据了解，TFM项目总投资25.1亿美元，是我国在刚果(金)投资最大的单体项目，由东区560万吨/年混合矿生产线、330万吨/年氧化矿生产线，中区350万吨/年混合矿生产线构成。其中，中区已于去年8月初达产。

　　此次达产后，TFM项目拥有5条铜钴生产线，生产能力从原日处理矿石能力1.5万吨提升至6.3万吨，年铜产量提升至45万吨以上，不仅跻身全球前十大铜矿山之列，也是继洛阳钼业旗下KFM项目之后的全球第二大钴矿山。

　　项目加持下，洛钼集团今年铜、钴产量预计将继续高速增长。根据企业主要产品产量和实物贸易量指引，今年企业计划产铜52至57万吨，产钴6至7万吨，较去年增加铜产能10万吨以上、钴产能1万吨以上。

　　近年来，随着世界级矿山项目的持续推进，洛钼集团成为全球大型矿企中少数持续保持铜产量高速增长的企业。去年全年，洛钼集团实现营业收入1862.69亿元，同比增长7.68%，归母净利润82.50亿元，同比增长35.98%，各项数据均创历史新高。

　　洛钼集团相关负责人介绍，今年，企业将以“精益年”为发展主题，持续推进挖潜提质、降本增效，抓好非洲区产能满产达标、东戈壁矿开工建设、巴西开源增效降本、战略新项目开花结果等“四件大事”，推动更多“一带一路”项目落地开花、再结硕果，全力迈向“初步进入全球一流矿业公司行列”的战略目标。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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