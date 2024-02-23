停车必落锁！警惕“拉车门”盗窃

天气变暖，有人也起了歪心思，夜深人静时在大街小巷挨个拉车门“开盲盒”，伺机盗窃车内财物。

天气变暖，有人也起了歪心思，夜深人静时在大街小巷挨个拉车门“开盲盒”，伺机盗窃车内财物。近日，洛阳市公安局涧西分局破获了一起这样的案件，将外地来洛“碰运气”的3名犯罪嫌疑人抓获归案。

17日，涧西公安分局接辖区群众宋先生报警，称其停放在路边停车场车辆内的财物被盗。接到报警后，民警迅速赶往现场，经勘查发现，被盗财物车辆的车门、车窗没有被损坏的痕迹，推测这是一起典型的拉车门盗窃车内财物案件。

根据分析研判，民警通过摸排走访、调取比对监控录像，发现当天凌晨有6名男子在案发现场附近出现，其中有人四处观望放风，其余人若无其事地拉动周边车辆的车门。只要发现未锁车门的车辆，他们便进入车内盗取财物，得手后迅速逃离。

20日，办案民警发现其中3名嫌疑人在洛阳火车站附近出现，便立即前往，将他们成功抓获。当时，他们正准备乘坐火车逃离。

原来，犯罪嫌疑人李某等人在网上看到有人通过拉车门实施盗窃，商议后打算效仿，便乘车从外地来到洛阳，沿街拉拽车门后实施盗窃。目前，案件正在进一步侦办当中。

日常生活中，如何防范车辆被“拉车门”呢？

民警介绍，拉车门盗窃车内财物案件是一种“碰运气”作案，犯罪嫌疑人多选择深夜、凌晨时分随机作案，利用车主疏于防范，未锁闭车门的时机，通过拉拽车门的方式选定目标实施盗窃，将车内的财物，如钱包、手机、首饰等席卷一空，案发区域多为偏僻的停车路段或监控盲区。

警方提醒，汽车不是保险箱，请不要在车内存放现金、电脑、手机等贵重物品，以免犯罪分子见财起意。日常生活中，要养成离车落锁的驾车习惯，停车时，尽量将车停放在有专人看管或技防设施完善的停车场，避免将车辆停放在无监控覆盖、无专人看管的偏僻路段。下车后，要立即锁闭车门并检查核实，确保门窗关闭到位，不给犯罪分子留下可乘之机。有条件的车主，可给汽车安装报警装置或防盗装置，一旦有人砸车或者拉车门能及时报警。若发现财物被盗，要保护好现场，并及时拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）