干惊天动地事，做隐姓埋名人 ——李俊贤大事记
干惊天动地事，做隐姓埋名人 ——李俊贤大事记
年轻时的李俊贤
“必须把自己的全部贡献给党和人民的事业”
●1928年3月
李俊贤出生在四川省眉山县家相乡瓦房。
●1947年8月至1950年6月
李俊贤就读于国立中央技艺专科学校化学工程科。
●1950年
毕业后，李俊贤抱着建设新中国的信心，只身一人离开家乡，踏上了前往东北的列车，在东北化工局设计处化工科，开启了整整68年的科研生涯。
●1953年4月20日
25岁的李俊贤向党组织递交了入党申请书。谈起入党动机，他说：“要把革命工作搞好，要搞彻底，必须把自己的全部贡献给党和人民的事业。”
●1956年6月6日
李俊贤光荣地加入了中国共产党，自此，共产党员成了李俊贤的第一身份，他时刻听从党的召唤，出现在党和国家最需要的地方。
●1959年2月6日
李俊贤和丁大云登记结婚，后育有一子一女。
●1959年3月至1960年1月
李俊贤赴苏联化委有机及醇合成研究所实习。
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