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开展扫黑除恶宣传 营造全民参与氛围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 08:37

　　近日，涧西区在牡丹广场组织开展常态化扫黑除恶斗争宣传活动。在活动现场，干警通过摆放宣传展板、悬挂横幅、现场讲解等方式，增强群众发现、辨别黑恶势力的能力和尊法守法意识。

　　目前，我市正在开展常态化扫黑除恶斗争宣传月活动，重点学习宣传贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的重要指示精神，深入宣传反有组织犯罪法等法律法规、举报方法、举报奖励措施、见义勇为事迹等，持续发动群众检举揭发相关线索，切实营造全民知晓、全民参与的扫黑除恶浓厚氛围。

　　市扫黑办有关负责人介绍，我市将结合行业领域整治，常态化“三清两建”，依法打击治理“村霸”“村痞”及农村家族宗族黑恶势力等专项整治工作，及时发现和整治可能滋生黑恶势力的乱象；坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动法治乡村、平安乡村建设，提升乡村依法治理能力，引导群众自觉抵制有组织犯罪的侵害，不断提升维护自身权益的能力，逐步铲除滋生黑恶思想的土壤；推动强化校园及周边社会治安综合治理，教育引导青少年自觉抵制、及时报告涉黑恶犯罪行为，防止被黑恶势力利用或侵害。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰 洛军）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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