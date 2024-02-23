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@洛阳人：警惕以“解债服务”为名的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 08:40

　　近年来，一种以“解债服务”为名，变相开展非法集资活动的骗局日渐增多。一些所谓的“解债机构”，以提供“解债服务”为名、以化解债务纠纷为由，向当事人收取高额的服务费，骗取债权人、债务人钱财，涉嫌非法集资犯罪。市处非办提醒，警惕这类非法集资陷阱。

　　●案例

　　不久前，重庆警方成功破获一起以“解债服务”为幌子实施非法集资犯罪活动的案件，抓获犯罪嫌疑人45名。经查，以刘某、王某、龚某、敖某为首的犯罪团伙，自2019年7月以来，相继在重庆利用其实际控制的多家公司，在未经金融管理部门许可的情况下，以“解债”为幌子，每单按照解债金额的10%收取咨询服务费。同时，按照1年、2年、3年的解债期限分别向客户收取50%、30%、20%的履约保证金。在“解债”过程中，上述相关公司和客户签订咨询服务协议、权益转让合同，宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押，累计非法吸纳资金14亿余元，涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖，发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益，用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向投资人承诺的所谓高收益，是用后面参与者的本金支付前面参与者的本息，经营模式具有“借新还旧”特征，其资金实力无力支撑承诺的高额收益。

　　●分析

　　市处非办工作人员说，这类所谓的“解债机构”未获得金融管理部门许可，不是金融机构或地方金融组织，只是一般市场主体，不具有从事吸收公众存款等金融业务的资质。所谓的“解债服务”既不审查债权债务关系的真实性，也不采取实质性的解债措施，而是靠拆东墙补西墙维系资金链，本质上是以“解债”之名行诈骗之实。

　　●提醒

　　市处非办工作人员提醒广大市民，应通过协商、调解、仲裁、诉讼等合法方式解决债权债务纠纷，保持警惕性，理性投资，保护自身财产安全，防止落入披着“解债服务”外衣的非法集资陷阱。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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