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全省征地移民工作会议在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 08:36

　　22日至23日，2024年全省征地移民工作会议在我市嵩县召开，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，观摩交流经验，部署相关工作，不断开创征地移民工作新局面。

　　省水利厅党组书记、厅长申季维出席会议并讲话，省水利厅副厅长杜晓琳、二级巡视员朱明献等参加会议，副市长李刚致辞。

　　会议强调，要提升站位，抢抓机遇，紧盯现代水网构建、重大水利工程建设等重点任务，积极争取国债投资，统筹做好用地保障，确保征迁安置圆满完成、水利工程顺利实施。要持续关注民生，借鉴“千万工程”先进经验，发挥后扶资金作用，巩固拓展美丽移民村建设，大力发展特色产业，实施农民增收促进行动，确保水利移民增收致富。要夯实稳定根基，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入细致抓帮扶，千方百计解难题，确保社会大局和谐稳定。要锤炼过硬作风，确保项目安全、资金安全、干部安全。

　　近年，洛阳深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，深化“四水同治”，统筹“五水综改”，相继建成前坪水库、小浪底水库南岸灌区等重大水利工程，前坪水库移民安置工程获评国家水利工程移民安置高质量发展实践典型案例。目前，故县水库灌区、小浪底库周地质灾害影响处理、嵩县抽水蓄能电站等一批重大水利水电项目移民征迁工作正有序推进。作为水库移民大市，洛阳锚定“产业兴、环境美、移民富”目标，高起点规划移民新村，高标准建设基础设施，高质量保障移民发展，实现了移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。

　　会上，市水利局等6家单位作典型发言。与会代表还走进嵩县城关镇北街社区、叶岭村丹参基地，陆浑镇陆浑故城和黄庄乡板蚕村移民安置点，考察学习移民安置、后扶政策落实、美丽移民村建设等工作经验做法。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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