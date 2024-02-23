生态伏牛1号旅游公路修到村口 汝阳县登山村收入已超120万元

这个时节，汝阳山区生机勃勃，再过些日子，满眼都将是绿树繁花。就像登山村，因为生态伏牛1号旅游公路修到了村口，积蓄已久的发展力量，将沿着这条希望之路冲出大山……

旅游公路修到村口

这个时节，汝阳山区生机勃勃，再过些日子，满眼都将是绿树繁花。就像登山村，因为生态伏牛1号旅游公路修到了村口，积蓄已久的发展力量，将沿着这条希望之路冲出大山……

旅游公路修到了村口

近日，记者从汝阳县城出发，驱车沿着243省道郭木线一路向西南，前往十八盘乡登山村。出县城进山区，蜿蜒的山路平坦宽阔，柏油路面很新。

“这就是生态伏牛1号旅游公路，除部分新建道路外，大部分依托国省干线和农村公路进行路域环境及景观提升，路面宽度标准是6.5米。”市交通事业发展中心相关负责人介绍，生态伏牛1号旅游公路是我市重点项目，也是河南省在建的四大“1号旅游公路”之一。该项目规划约1400公里，涉及汝阳、嵩县、栾川、洛宁、宜阳5县及28家3A级及以上景区，将惠及235万群众。目前，该项目主环线已贯通。汝阳县承担的51.32公里推进很快。

半个多小时后，登山村到了。这个大山环抱的小山村让人眼前一亮，就像一个清新秀丽的景区，新建筑现代感十足，还有充满历史感的纪念馆和老房子。村里的干部和工作人员基本上都是年轻人，充满了活力。

“去年6月，路修到了村口，我们村又有了大显身手的机会。”登山村党支部书记荆新安说。