洛阳99岁老人郭发起：“想坐地铁”的心愿，实现了！

22日，99岁的郭发起老人实现了心愿：在洛阳群安医养院和市轨道交通集团工作人员的帮助下，他第一次坐上期盼已久的地铁1号线，从牡丹广场站一路直达应天门站。

老人开心坐地铁

22日，99岁的郭发起老人实现了心愿：在洛阳群安医养院和市轨道交通集团工作人员的帮助下，他第一次坐上期盼已久的地铁1号线，从牡丹广场站一路直达应天门站。

郭发起老人在洛阳群安医养院居住了6年。当天上午，记者见到老人时，只见他眉眼含笑，难掩激动的心情。“昨晚知道今天要坐地铁，郭伯伯一大早就起床了，问了好几次‘啥时候出发’。”医养院工作人员笑着说。

9时许，载着老人的汽车驶出了医养院，陪同的还有3名工作人员和1名医护人员；9时30分许，一行人到达地铁1号线牡丹广场站B入口，市轨道交通集团的工作人员、老人的儿子郭荣民已在这里等候。

扶老人坐上轮椅、乘坐无障碍电梯进站、等候列车……老人的首次体验之旅享受到了“一站式服务”。“爷爷，刚才咱们行驶了大概1公里，坐地铁不到1分钟。”看到老人的表情有些紧张，陪同的地铁1号线牡丹广场站工作人员轻轻握住老人的手，通过讲解来缓解老人的情绪。

众人将老人推出车厢

“真好，真快，车厢也亮堂。”一路上，郭发起老人连声说。不一会儿，地铁到达应天门站，工作人员推着老人在站点的壁画前拍照“打卡”，又带老人看了天堂明堂、应天门等景区的外观。

郭发起老人曾参加过解放战争等战役，随着年事已高，平时很少远途活动。“地铁开通的时候，我跟我爸说，有时间带您去坐地铁。”老人的儿子郭荣民说，前几年受客观因素影响，不方便带老人外出，可是“坐地铁”是父亲一直惦记的事情。考虑到医养院对护理和照顾高龄老人比较有经验，3月初，他便和院方沟通，希望能安排一次带老人体验地铁的行程。

让郭荣民没想到的是，医养院不仅一口答应，还主动安排了行程。19日，医养院工作人员与地铁1号线牡丹广场站进行沟通，提前安排好线路，并确定了出行日期，得到对方的配合，于是便有了本文开头的一幕。

“前些年，我们开车带老爷子出去旅游，他坐过飞机、高铁，就是没有坐过地铁，这回实现了心愿。”郭荣民感动地说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈丽萍 文/图）