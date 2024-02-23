洛钼集团：实施创新驱动 打造智慧矿山

近日，在洛阳栾川钼业集团股份有限公司三道庄露天矿的智能调度中心内，技术人员实时监控矿区的运行状况、周边环境，并远程操控指挥着矿区的挖掘机、钻机、运矿车进行作业。
近日，在洛阳栾川钼业集团股份有限公司三道庄露天矿的智能调度中心内，技术人员实时监控矿区的运行状况、周边环境，并远程操控指挥着矿区的挖掘机、钻机、运矿车进行作业。
近日，在洛阳栾川钼业集团股份有限公司三道庄露天矿的智能调度中心内，技术人员实时监控矿区的运行状况、周边环境，并远程操控指挥着矿区的挖掘机、钻机、运矿车进行作业。
该公司利用5G超高速率和超低时延的特性，实现钻进、出矿、行驶等作业现场无人化。该技术的应用，极大改善了工人的工作环境，显著提高了生产效率，采矿更智能、更安全。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 侯豫炯 摄）
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