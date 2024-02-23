洛阳数字经济发展再添“华为动力”

洛阳与华为合作再结新成果！昨日，记者从洛阳大数据产业园获悉，华为核心生态企业深圳市讯方技术股份有限公司(简称讯方技术)在洛成立的河南子公司，近日在此正式投运。

洛阳与华为合作再结新成果！昨日，记者从洛阳大数据产业园获悉，华为核心生态企业深圳市讯方技术股份有限公司(简称讯方技术)在洛成立的河南子公司，近日在此正式投运。

作为讯方技术河南、山东、陕西、江苏、新疆、甘肃六省业务总部，该公司将在我市积极建设华为云全球服务中心、数字化人才培养及认证基地等，围绕“上云用数赋智”，强化数实融合发展，预计年产值不低于2亿元，为全市加速发展新质生产力打造强劲数字引擎。

其中，聚焦华为云全球服务中心建设，该公司将提供华为云数据中心的基础设施建设与运维、网络建设与运维、基础服务及应用服务的部署与运维，以及客户技术支持等服务内容，通过打造云计算、大数据、人工智能等一系列技术解决方案，满足企业对于数据存储、处理和分析的需求，助力我市企业进一步完成业务流程优化、创新和升级，依托便捷“上云”实现数字化转型。

围绕构建的“三循环”生态，该公司将建设包括“两中心、两平台”的数字化人才培养及认证基地，即数字经济人才培养中心、数字经济人才技能认证中心、数字经济产业人才聚集平台和数字经济人才公共服务平台，通过加速校企联动，在完成自身业务发展的同时，为华为提供定向人才输送。

以承接华为信息技术服务项目起家的讯方技术，连续数年蝉联华为中国区“金牌合作伙伴奖”，已为全国1000余家单位提供数字化转型服务和700余所高校提供数字人才培养服务。此次在洛落地运营的子公司，是该企业国内首家具备完全业务线的子公司。

“这意味着，我们在洛阳开展的所有业务都将对标对表深圳总部，通过聚焦数字经济和信息技术领域，奋力推动洛阳成为中原地区乃至全国的新一代信息技术高地。”讯方技术北方片区总经理杜红奎表示。

近年，依托华为新基建发展中心、洛阳昇腾人工智能实验室等重要载体，我市与华为展开深度合作，在新基建、人工智能等方面取得了多项突破。未来双方还将谋划推进昇腾实验室二期项目等，引入人工智能大模型加速赋能洛阳城市治理和产业升级，力争为加快发展新质生产力提供更多支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云）