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最高28℃！本周洛阳气温逐步上升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.25 08:15

　　刚刚过去的双休日，细雨伴冷风，气温逐渐下降。今明两天最低气温仍不算高，预计26日凌晨，我市最低气温降至5℃左右，寒凉感十足。

　　日前，中国气象局发布大地磁暴预警，24日至26日，可能出现地磁活动，25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴。

　　什么是地磁暴？专家介绍，作为典型的太阳爆发活动，一次日冕物质抛射过程能将数以亿吨计的太阳物质以每秒数百千米的高速抛离太阳表面，巨大的质量与极快的速度形成巨大的动能和磁场能，这些物质一旦命中地球，就会引发地磁场方向与大小的变化，即地磁暴。

　　在此影响之下，空间站可能因大气拖曳造成轨道高度下降，卫星导航设备的误差增大。对于公众，尤其是信鸽玩家和极光爱好者，未来几天要时刻注意空间天气信息。

　　市气象台根据最新气象资料分析，受南下冷空气及高空低槽的共同影响，我市出现降水降温天气。其中，25日，我市最高气温将降至14℃左右，26日凌晨最低气温降至5℃左右。未来一周，我市将逐渐升温。

　　最近几天天气预报

　　今日：小雨停止转多云，气温6℃～14℃。

　　明日：多云间晴天，气温5℃～20℃。

　　27日(周三)：晴天转多云，气温8℃～24℃。

　　28日(周四)：晴天间多云，气温10℃～25℃。

　　29日(周五)：晴天间多云，气温10℃～26℃。

　　30日(周六)：晴天到多云，气温12℃～28℃。

　　31日(周日)：多云到阴天，气温13℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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