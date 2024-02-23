洛阳这场雨下到啥时候？最新预报来了

洛阳这场雨啥时候停？洛阳市气象台传来最新消息！明日雨水渐止，晴好天气即将上线。
洛阳这场雨啥时候停？洛阳市气象台传来最新消息！明日雨水渐止，晴好天气即将上线。
洛阳这场雨啥时候停？洛阳市气象台传来最新消息！明日雨水渐止，晴好天气即将上线。
根据最新气象资料分析，受南下冷空气及高空低槽的共同影响，我市出现降水降温天气。25日最高气温将降至14℃左右，26日凌晨最低气温降至5℃左右。具体预报如下：
今天夜里：阴天有阵雨或小雨。
25日(周一)：小雨停止转多云，气温6℃～14℃。
26日(周二)：多云间晴天，气温5℃～20℃。
27日(周三)：晴天转多云，气温8℃～24℃。
28日(周四)：晴天间多云，气温10℃～25℃。
29日(周五)：晴天间多云，气温10℃～26℃。
30日(周六)：晴天到多云，气温12℃～28℃。
31日(周日)：多云到阴天，气温13℃～26℃。⑥
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