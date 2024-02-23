洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关安全生产 洛阳将持续开展“六查一打五整治”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.24 21:21

　　洛阳市安全安全生产治本攻坚三年行动提出，洛阳市持续深化行业领域专项行动，涉及“六查一打五整治”、矿山、交通运输等重点领域、重点行业。

　　【持续开展“六查一打五整治”专项行动】

　　通过开展劳动密集型企业、仓储行业消防安全隐患专项排查整治，建筑施工领域、危险化学品领域、矿山领域、燃气领域安全隐患专项排查，同步开展教育、文旅、卫健、民政以及商务部门安全隐患专项整治，严厉打击烟花爆竹违法犯罪行为专项行动，及时消除一般隐患，彻底整改重大事故隐患，有效稳控安全形势。

　　【深入开展重点行业领域“大排查、大起底、大整治”专项行动】

　　聚焦学校、煤矿、民政服务机构、建筑施工工地、高层建筑、工贸行业、大型群众性活动等17个方面，进一步压紧压实安全生产责任，全面排险除患，筑牢安全防线。

　　【深入开展消防安全“大排查、大起底、大整治”行动】

　　聚焦“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等三类场所，突出“十大致命风险因素”“三清”“两管”等消防安全重点问题，建立监管平台，实行数据共享，集中开展消防安全大排查、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导行动。

　　【强力推进矿山安全专项行动】

　　提速提升煤矿智能化、大型化改造，推动120万吨/年及以上矿井达到安全生产标准化一级标准。严厉打击超能力超强度超定员组织生产、盗采、超层越界开采及矿山事故瞒报等行为，严格落实重大灾害分区治理、区域治理、超前治理、工程治理措施。

　　【强力推进交通运输行业安全专项行动】

　　把全市旅游客车、包车客车、三类以上班线客车、危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车纳入动态监督管理，精准筛查并布控涉嫌严重疲劳驾驶的货车和驾驶员，强化危险货物道路运输托运、承运、装卸、车辆运行等全链条安全监管，严厉打击各类客运车辆非法违规营运，着重整治超越许可运营、脱离动态监控以及非法从事网约车经营等行为。推进公路危旧桥梁(危隧)改造、农村公路安全生命防护等专项工程实施，创建“公路安全精品路”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “洛阳市心力衰竭论坛及社区医师培训”研讨会在市第一人民医院成功举办
    “洛阳市心力衰竭论坛及社区医师培训”研...
    “洛阳市心力衰竭论坛及社区医师培训”研讨会在市第一人民医院成功举办
        心力衰竭发病率高、再住院率高、病死率高，为更好护佑人民生命健康，3月23日，洛阳市第一人民医院、洛阳市医...
  • ·春分养生重在“平衡”
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程计划7月完成主线...
  • 事关停车管理！洛阳公开征集意见建议
  • 洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10
  • 旅游专线、地铁接驳线！洛阳试运行多...
  • 住宅式公寓开民宿需要哪些手续？洛阳...
  • 徐衣显与河南水投集团董事长杨继成举...
  • 洛阳市启动招募第41届中国洛阳牡丹文...
  • @洛阳人：办理个人所得税综合所得汇算...
  • 江凌率队到上海、苏州考察对接项目和...
  • 洛阳发布2023年气象大数据：平均降水...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    开元大道美景

    一路繁花

    春到神都

    姐妹情谊
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605